Nelle profondità dell’Antartide: il progetto che vuole salvare millenni di storia climatica

Diventa ogni giorno più importante la stazione antartica della Concordia perché ospita il primo santuario di carotaggi glaciali. È una grotta di neve scavata nel ghiaccio con temperature a -61 gradi Fahrenheit. Gli scienziati stanno conservando lì le carote di ghiaccio. Sono prelievi di ghiaccio antico che conservano dati climatici per capire l’evoluzione della Terra ma anche la situazione presente. Il posto è unico del suo genere ma l’importanza scientifica è superiore all’impatto estetico.

Il santuario raccoglie le carote dei ghiacciai alpini tra Francia e Svizzera. Qui, il cambiamento climatico sta facendo scomparire importanti ghiacciai, il centro Europa conserva informazioni su tutte le correnti che attraversano tutto il continente euroasiatico. I campioni sono stati trasportati sia in aereo che in nave, sigillati e inseriti nella camera blindata antartica. Carlo Barbante e Thomas Stocker sono due climatologi coinvolti nel progetto. “Siamo in una corsa contro il tempo per salvare questo patrimonio prima che scompaia per sempre”. “Salvaguardare ciò che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto, è un’impresa per l’umanità”.

Bello da raccontare ma ancora impossibile da visitare, il primo santuario dedicato al ghiaccio scientifico si fa promotore di tante iniziative pubbliche, politiche e di sensibilizzazione

Il santuario ospiterà altre testimonianze glaciali, provenienti dalle Ande e dall’Himalaya. Le carote di ghiaccio sono veri e propri libri di storia, analizzate in laboratorio hanno consegnato informazioni come temperature, polvere, gas atmosferici e altre condizioni naturali nel passato. In più, hanno registrato anche l’inquinamento che ha attraversato il posto dove sono state prelevate.

Lo scioglimento dei ghiacciai mette a rischio queste informazioni perché solo neve e ghiaccio possono conservare queste memorie. Ad oggi sono utilizzate per migliorare modelli climatici e perfezionare le previsioni future. Tutti dati e possibilità importanti per influenzare i decisori politici su iniziative per mitigare i rischi climatici o creare programmi di intervento.

Tra le azioni intraprese dall’Ice Memory Foundation con e per il santuario di ghiaccio, attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sullo scioglimento dei ghiacciai. Proposte per adottare stili di vita sostenibili, partnership dedicate alla riduzione dell’inquinamento e al risparmio delle bollette energetiche.