Steam Deck, arriva la conferma di Valve: impossibile da trovare a causa della crisi RAM

La carenza globale di memoria e storage colpisce anche il mondo del gaming. Valve ha confermato che Steam Deck sarà più difficile da acquistare in diverse regioni a causa della scarsità di componenti. Una situazione che non ha una rapida soluzione e che, dunque, molto probabilmente si protrarrà per diversi mesi (se non per tutto il 2026).

Carenze di RAM e SSD

Sul sito ufficiale, Valve ha pubblicato un avviso che non lascia spazio a dubbi: la console portatile Steam Deck potrebbe essere esaurita “a intermittenza” in alcune aree “a causa delle carenze di memoria e storage”. L’azienda ha inoltre ribadito che il modello più economico, lo Steam Deck LCD, non è più in produzione e non tornerà disponibile una volta terminate le scorte.

La fase di dismissione del modello LCD era iniziata già a dicembre, ma ora gli utenti possono acquistare esclusivamente le versioni OLED. Nei giorni scorsi, Valve aveva esaurito completamente le unità disponibili sullo store americano. In Europa era rimasta disponibile solo la versione, più costosa, da 1TB.

Il problema non riguarda solo Valve. La domanda massiccia di RAM e unità di archiviazione da parte dell’industria dell’intelligenza artificiale sta drenando le forniture globali. Le aziende AI stanno acquistando chip di memoria e hard disk per espandere rapidamente le proprie infrastrutture, lasciando meno disponibilità per il mercato consumer. Non a caso, durante il Black Friday scorso era quasi impossibile trovare offerte sulla RAM, mentre al CES 2026 Wonjin Lee di Samsung ha avvertito che “sono in arrivo aumenti dei prezzi della memoria”.

Colpiti anche Steam Machine e Steam Frame

Le difficoltà hanno avuto ripercussioni anche su altri progetti hardware di Valve. L’azienda ha dovuto rinviare il lancio di Steam Machine e del visore Steam Frame, inizialmente previsti per l’inizio del 2026.

Nel comunicato ufficiale, la società ha ammesso di dover “ripensare data di lancio e prezzo”, lasciando intendere che i nuovi dispositivi potrebbero arrivare più tardi del previsto e con un costo superiore rispetto ai piani iniziali.