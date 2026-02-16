Arriva il flipper ufficiale dei Pokémon: costa fino a 12.999 dollari ed è già un oggetto da collezione

Il mondo dei Pokémon esce ancora una volta dallo schermo per trasformarsi in un oggetto fisico pensato per i collezionisti. The Pokémon Company International ha annunciato una collaborazione con Stern Pinball per la realizzazione di un flipper ufficiale dedicato alla celebre serie, un prodotto che unisce nostalgia anni Novanta e cultura arcade contemporanea.

Il prezzo, però, lo colloca subito in una categoria esclusiva: il modello base parte da 6.999 dollari, mentre la versione più ricca arriva a 12.999 dollari. Più che un gioco domestico, è un pezzo da collezione destinato soprattutto ad appassionati e sale specializzate.

Gameplay tra nostalgia e innovazione

La macchina consente di costruire una squadra con Pokémon iconici come Bulbasaur, Charmander, Squirtle e Pikachu. Durante le partite si possono catturare fino a 182 creature, prevalentemente della regione di Kanto, mentre nuovi contenuti verranno aggiunti nel tempo.

Il flipper include diverse modalità. I giocatori affrontano sfide nelle palestre ambientate in quattro biomi differenti e, avanzando, arrivano allo scontro finale contro il Team Rocket. L’esperienza è accompagnata da elementi multimediali: uno schermo integrato riproduce clip della serie animata e gli altoparlanti riproducono la sigla storica.

Tra i dettagli più scenografici spicca un Pikachu animatronico installato sul cabinet, pensato per reagire durante la partita. Inoltre il sistema è collegato a un’app dedicata che permette di tracciare il Pokédex personale e registrare i progressi, rendendo il flipper una sorta di esperienza ibrida tra arcade tradizionale e videogioco moderno.

Versioni e collezionismo

Stern Pinball ha creato tre varianti: Pro, Premium e Limited Edition. Quest’ultima è la più ricercata e limitata a 750 esemplari numerati. Include un lanciatore della pallina a forma di Master Ball, una targhetta identificativa e un certificato di autenticità firmato.

La scelta riflette una tendenza crescente: trasformare marchi storici dell’intrattenimento digitale in oggetti fisici di alto valore. Il flipper non è progettato per la diffusione domestica di massa ma per collezionisti, musei del videogioco e locali arcade, dove sarà possibile provarlo senza acquistarlo.