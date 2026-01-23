Oggetto misterioso nello spazio: scoperta una nube di vento metallico mai vista prima

Nello spazio è stato scoperto un oggetto misterioso avvolto da una nube di gas e polveri ricche di metalli. Gli astronomi si sono accorti di questa presenza grazie a un oscuramento improvviso di una stella a 3.000 anni luce dalla Terra. Questa stella ha un nome, J0705+0612, ha più di due miliardi di anni di storia ed è molto simile al Sole.

L’oscuramento improvviso è iniziato a settembre 2024 ed è durato fino a maggio 2025, la luminosità si è ridotta di 40 volte rispetto al normale. Il fenomeno particolarissimo è stato segnalato da NOIRLab della National Science Foundation statunitense. Gli oscuramenti delle stelle sono stati osservati anche all’interno delle galassie in questi anni, ma all’origine c’è sempre una causa esterna.

Difatti, c’era una nube lunga e vorticosa estesa fino a 120 milioni di miglia. Appare non libera nel fluttuare ma legata all’orbita di J0705+0612. Nadia Zakamska, docente di astrofisica, ha spiegato: “Le stelle come il Sole non smettono di brillare senza motivo, gli eventi di oscuramento drastici sono rari”.

Le ipotesi dell’astrofisica Nadia Zakamska sull’oggetto misterioso attorno ad una stella non molto diversa dal Sole: nana bruna o gemella non dipendente? Ecco alcune conclusioni

Come il nostro Sole, anche questa stella più lontana può avere corpi più grandi di un pianeta attorno alla sua orbita. Di fatti, l’ammasso di gas e detriti è grande quanto Giove e potrebbe trattarsi o di una nana bruna o di una stella gemella dipendente. Non è un pianeta, dicono gli scienziati, perché in questo caso l’insieme di gas comporrebbe un disco circumplanetario come Saturno. L’oggetto è raro e incuriosisce gli osservatori per la sua evoluzione.

La scoperta è stata fatta con il telescopio Gemini South del Cile. Altre osservazioni dalla Apache Point Observatory nel New Mexico e dai telescopi cileni Magellan. Gemini South utilizza uno strumento chiamato GHOST che ha permesso di analizzare la composizione chimica della nube: tra i metalli rilevati ferro e calcio. “La sensibilità di GHOST ci ha permesso non solo di rilevare il gas in questa nube, ma anche di misurarne effettivamente il movimento. È qualcosa che non eravamo mai stati in grado di fare prima in un sistema come questo“, sono le altre affermazioni della professoressa Zakamska, che ipotizza che la nube sia il risultato di una collisione di pianeti.