I camion senza conducente sono realtà: negli USA parte la prima tratta autonoma da 1.600 chilometri

Il trasporto merci su strada entra ufficialmente nell’era della guida autonoma. La società tecnologica Aurora ha iniziato a operare camion senza conducente lungo una tratta di circa 1.600 chilometri tra Fort Worth, in Texas, e Phoenix, in Arizona. Si tratta della percorrenza continua più lunga mai effettuata negli Stati Uniti da mezzi pesanti completamente autonomi.

Il futuro dei camion senza pilota

Il viaggio richiede circa 15 ore, un tempo impossibile per un autista umano. Le normative federali statunitensi limitano infatti la guida a 11 ore all’interno di una finestra di 14 ore, con una pausa obbligatoria dopo otto ore e un periodo di riposo di 10 ore al termine della giornata. L’automazione elimina questi vincoli operativi e cambia radicalmente l’organizzazione logistica.

Il cofondatore e amministratore delegato Chris Urmson ha definito il risultato “l’alba di un futuro sovrumano per il trasporto merci”, sottolineando che la novità non riguarda solo la tecnologia, ma anche la sostenibilità economica del sistema. Tra i clienti figurano operatori di primo piano come Uber Freight, Werner, FedEx e Schneider, che potranno ridurre tempi di consegna e costi operativi.

Aurora ha iniziato a generare ricavi commerciali nell’aprile 2025, quando ha avviato i primi servizi autonomi sulle autostrade del Texas. Nel quarto trimestre dello stesso anno ha registrato entrate per 1 milione di dollari, mentre l’intero 2025 si è chiuso con 3 milioni di dollari, saliti a 4 milioni considerando i programmi pilota. I numeri sono ancora contenuti, ma indicano il passaggio dalla sperimentazione alla fase industriale.

L’espansione resta costosa: nel 2025 l’azienda ha registrato una perdita netta di 816 milioni di dollari, circa il 9% in più rispetto all’anno precedente, legata agli investimenti in hardware, software e infrastruttura di rete.

La flotta attuale conta 30 camion, di cui 10 operano già senza conducente. Entro la fine del 2026 l’obiettivo è superare i 200 veicoli, estendendo la rete lungo la fascia meridionale degli Stati Uniti, dal Texas al Nuovo Messico fino all’Arizona, con ulteriori espansioni previste in Nevada, Louisiana e Florida.