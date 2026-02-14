Terapia cellulare e genica: un viaggio attraverso 35 anni di innovazione

La pratica clinica negli ultimi 35 anni ha trovato nella terapia cellulare e genica (CGT) percorsi di cura per malattie considerate intrattabili. Da settore sperimentale si è trasformata in risorsa per combattere patologie gravi e di lunga durata. Ci sono ancora studi in corso, scoperte in laboratorio e evoluzioni nelle cure.

Un team dell’Università di Kyoto ha condotto un’analisi bibliometrica con Arthur D. Little Japan. Sono stati esaminati più di 160.000 articoli pubblicati tra il 1989 e il 2023 nei database PubMed e OpenAlex. L’equipe è riuscita a ricostruire l’evoluzione della ricerca globale per valutare l’impatto, tanto clinico quanto scientifico.

La scienza e la pratica clinica cellulare e genica mostrano uno sviluppo disomogeneo. In questi anni si sono raggiunti grandi risultati come il trapianto delle cellule staminali emopoietiche, la tecnica del midollo osseo e le terapie geniche ex vivo. L’applicazione clinica diffusa è progressiva con un’accelerazione negli ultimi anni. Lo si deve alle innovazioni, alle collaborazioni cliniche e di ricerca internazionali, alla produzione scientifica consistente. Tra le terapie che registrano un avanzamento più lento, quella con cellule staminali mesenchimali e la terapia genica in vivo. Soprattutto dal punto di vista geografico emergono forti differenze, come dimostra lo studio.

Il dialogo tra sperimentazione e applicazione clinica dipende dalle risorse, dalle collaborazioni accademiche e dalle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale

Il Giappone è tra i paesi che pubblica numerosi studi scientifici, seguono Stati Uniti e Cina, c’è anche una classifica fra i tre sull’impatto qualitativo. Sicuramente, i paesi indicati guidano il settore per una quantità di studi che influenzano le pratiche cliniche e invitano alla creazione di team o a sviluppare nuove ricerche. Le collaborazioni internazionali nascono soprattutto tra Europa e Stati Uniti, esistono sia reti di ricerca condivise sia studi che coinvolgono equipe internazionali e multidisciplinari.

L’approccio bibliometrico rappresenta uno studio degli studi, individua filoni produttivi, emergenti, sottocampi e aree inesplorate. Sono importanti anche le politiche di finanziamento, le strategie accademiche e il trasferimento delle scoperte di laboratorio nella pratica clinica. L’editing genomico, CRISPR, cresce nell’integrazione di tecnologie, risorse e menti. Si unisce alle piattaforme di produzione cellulare e all’intelligenza artificiale.