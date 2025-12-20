Melanzane più ricche di antocianine: il ruolo sorprendente della famiglia genica BBX

Un recente studio scientifico ha rivelato che una specifica famiglia di geni, chiamata BBX, è coinvolta nell’aumento della produzione di antocianine nella melanzana (Solanum melongena), un risultato di grande interesse per la biotecnologia agricola e la genetica vegetale. Le antocianine sono pigmenti naturali appartenenti alla classe dei flavonoidi, responsabili delle vivaci colorazioni rosse, viola e blu presenti in molte piante. Oltre ad attirare impollinatori e proteggere dai raggi UV, questi composti sono apprezzati per i loro benefici antiossidanti nell’alimentazione umana. Aumentare la loro presenza nelle colture orticole può quindi migliorare non solo l’aspetto estetico dei prodotti ma anche il loro valore nutrizionale e la loro appetibilità sul mercato.