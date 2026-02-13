Esercizio fisico come terapia: la revisione più completa indica quali attività funzionano meglio

La James Cook University ha pubblicato su The Conversation una revisione scientifica di studi dedicati alle terapie per ansia e depressione. Confermano quello che da anni molti psicoterapeuti dicono nelle tv: antidepressivi e sedute sono ancora utili, ma lo sport apporta benefici curativi sulla salute mentale e pratici. Abbatte costi, liste d’attesa e altri effetti collaterali della gestione clinica. Oggi sono più numerosi i pazienti di tutte le età affetti da disturbi dell’umore e di ansia.

Le meta-analisi revisionate sono 81, 1.000 gli studi originali, 80.000 i partecipanti analizzati. Depressione e ansia richiedono un approccio multifattoriale e disciplinare. I ricercatori hanno tenuto conto di età, diagnosi, tipo di attività fisica e modalità di esecuzione. Importanti anche intensità, durata, presenza e supervisione professionale. I benefici maggiori si sono osservati nei giovani adulti, quelli che vanno dai 18 fino ai 30 anni, fascia d’età critica per le responsabilità che crescono e le richieste sociali che arrivano.

Le donne hanno avuto un ruolo importante nella revisione: chi aveva partorito da poco è entrata nelle categorie più vulnerabili. Anche per loro la ricerca ha dimostrato che l’esercizio fisico, anche lieve, riduce molti sintomi depressivi e ansiosi. Che tipo di sport o attività aiutano i pazienti?

Alcuni degli esercizi più efficaci per il benessere mentale sono gli stessi che atleti e atlete olimpiche praticano regolarmente: prenderne spunto può fare la differenza

C’è molta varietà negli esercizi e nelle discipline che hanno dimostrato efficacia. Camminata, corsa, bicicletta e nuoto rientrano nelle attività aerobiche, molto consigliate insieme alle terapie tradizionali. Poi ci sono sollevamento pesi e yoga, che hanno dimostrato altri effetti positivi. Gli allenamenti in gruppo e la supervisione dei trainer aiutano a confrontarsi con limiti e potenzialità, consigliati quindi nel fitness, nella corsa e nell’atletica. L’esercizio fisico è opportuno farlo almeno una o due volte a settimana per registrare miglioramenti.

Chi soffre di ansia deve distrarsi dalle condizioni che la generano e imparare ad affrontare anche nuove difficoltà e resistenze. La costanza è importante, almeno otto settimane di sport moderato consigliato, tra gli esercizi utili: camminata e nuoto a ritmi lenti. Riepilogando, gli esercizi migliori per migliorare l’umore e sconfiggere l’ansia sono camminare, correre, andare in bicicletta, nuotare, meditazione. Qualche volta allenamenti di resistenza moderata, sollevamento pesi o esercizi in palestra. Frequenza minima fino a due volte a settimana.