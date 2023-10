Esercizio fisico e salute cognitiva: un’associazione favorevole al benessere degli anziani

La relazione tra l’esercizio fisico e la salute cognitiva negli adulti anziani è diventata un argomento di grande interesse nella comunità scientifica. Uno studio condotto dall’Università della Florida, guidato da Brian Ho e Ronald Cohen, ha sottolineato l’importanza dell’attività fisica nell’ottimizzazione della salute cognitiva nelle persone di età superiore agli 80 anni. Sorprendentemente, quasi il 70% dei partecipanti al loro studio era già coinvolto in un qualche tipo di attività fisica, sfidando l’idea che la vecchiaia sia sinonimo di inattività.

La ricerca ha dimostrato che la raccomandazione di esercizi aerobici e di forza combinati può portare al benessere dei pazienti anziani. Questa combinazione di attività fisica sembra avere un impatto significativo nel rallentare il declino cognitivo, portando a una migliore qualità di vita per gli anziani e riducendo le spese sanitarie.

Tuttavia, se l’attività fisica può agire come misura preventiva, la sua efficacia come trattamento per il declino cognitivo è ancora oggetto di dibattito tra gli esperti. Mentre molti studi hanno dimostrato una correlazione positiva tra l’attività fisica e una migliore funzione cognitiva, non esiste ancora un consenso univoco su come e in quale misura possa essere utilizzata come trattamento.

Ciò che è certo è che non è mai troppo tardi per iniziare un programma di attività fisica. Tuttavia, è essenziale dosarla con attenzione, soprattutto nelle età avanzate, evitando di sottoporsi a inutili sovraccarichi. L’attività fisica è stata dimostrata come un modo efficace per mantenere il cervello giovane, rallentando il declino cognitivo.

Il meccanismo di azione di queste attività coinvolge diversi fattori, tra cui la prevenzione dei depositi di sostanza amiloide, noti per essere associati all’Alzheimer, l’aumento della vascolarizzazione cerebrale, il potenziamento delle connessioni sinaptiche e la promozione della neurogenesi, ossia la produzione di nuove cellule nervose.

Per ottenere il massimo beneficio dalla pratica dell’attività fisica, è consigliabile che essa sia regolare e continuativa, con una frequenza di almeno tre volte alla settimana e di intensità almeno moderata. Inoltre, combinare esercizi sia di tipo aerobico che di forza sembra essere la formula più efficace per mantenere la salute cognitiva.