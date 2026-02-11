Discord cambia le regole: verifica dell’età con AI e accesso limitato ai contenuti

La sicurezza dei più giovani torna al centro del dibattito sulle piattaforme social. Discord ha annunciato un aggiornamento globale che modificherà profondamente l’esperienza degli utenti: da marzo tutti gli account avranno automaticamente impostazioni adatte ai minori e l’accesso ai contenuti per adulti sarà consentito solo dopo una verifica dell’età.

Come cambia Discord

La novità più significativa riguarda il metodo di controllo. Invece di chiedere sistematicamente documenti o procedure manuali, la piattaforma utilizzerà un sistema di stima basato sull’intelligenza artificiale per identificare la maggior parte degli utenti adulti. Il modello analizzerà elementi come anzianità dell’account, dispositivo utilizzato, comportamento generale e schemi aggregati delle comunità, senza leggere i messaggi privati né il loro contenuto.

Chi non verrà riconosciuto automaticamente come maggiorenne dovrà completare una procedura aggiuntiva. Le opzioni iniziali prevedono un breve video-selfie per la stima dell’età oppure l’invio di un documento a partner esterni incaricati della verifica. L’azienda sostiene che i video restano sul dispositivo dell’utente e che i documenti vengono cancellati rapidamente dopo la conferma.

Le restrizioni saranno ampie. I contenuti sensibili verranno sfocati per chi non è verificato, i canali con limiti d’età saranno bloccati e i messaggi diretti da sconosciuti finiranno in una casella separata. Anche alcuni comandi delle applicazioni integrate nei server potranno essere disattivati per gli account considerati minorenni.

La mossa arriva dopo anni di pressioni politiche e mediatiche sulle piattaforme digitali. Già nel 2023 Discord aveva rimosso canali di incontri tra adolescenti e introdotto filtri automatici, in seguito a indagini giudiziarie su casi di adescamento avvenuti tramite la piattaforma. Alle misure tecniche, si aggiunge poi anche un’iniziativa simbolica: la creazione di un consiglio consultivo composto da utenti tra i 13 e i 17 anni per raccogliere suggerimenti diretti sulla sicurezza online.

Il rollout di tutti questi cambiamenti inizierà a livello globale all’inizio di marzo e coinvolgerà sia nuovi iscritti sia utenti storici.