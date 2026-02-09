New York vuole fermare i data center, la proposta: stop a nuove costruzioni per tre anni

L’espansione dell’intelligenza artificiale e dei servizi cloud sta trasformando i data center in infrastrutture strategiche, ma anche in uno dei nodi energetici più discussi degli Stati Uniti. Nello Stato di New York due senatrici, Liz Krueger e Kristen Gonzales, hanno presentato una proposta di legge che prevede una pausa forzata nelle autorizzazioni: nessun nuovo centro dati potrebbe ottenere permessi per almeno tre anni e novanta giorni.

Moratoria per tre anni

Il provvedimento affiderebbe al New York State Department of Environmental Conservation e alla New York Public Service Commission il compito di analizzare in dettaglio l’impatto su ambiente ed economia di queste infrastrutture. Durante la moratoria, le autorità dovrebbero produrre studi ufficiali e aggiornare le normative per ridurre l’impatto su cittadini e reti energetiche.

Al centro del dibattito ci sono consumi e bollette. La legge richiede un’indagine approfondita sull’utilizzo di acqua, elettricità e gas da parte dei data center e sulle conseguenze per i prezzi al dettaglio. Un’analisi citata nel testo legislativo indica che nel 2025 le tariffe elettriche domestiche negli Stati Uniti sono salite del 13%, incremento attribuito in larga parte alla rapida costruzione di queste strutture, indispensabili per l’elaborazione dei modelli di AI e per il cloud computing.

New York non è un caso isolato. Altri Stati americani stanno valutando interventi simili, segno di un cambio di percezione: i data center non sono più soltanto simbolo di innovazione, ma infrastrutture energivore da integrare con cautela nel territorio. La proposta è ancora nelle fasi iniziali e dovrà passare l’esame della commissione ambiente del Senato dello stato di NY.