Leganerd.com
Menu

Civiltà aliene, la presenza di carbone potrebbe essere il vero segnale da monitorare

La ricerca di extraterrestri su altri pianeti supera la fantasia e ipotizza società complesse quanto la nostra nel costruire nuovi mondi e governarli. Ecco tutte le ultime teorie pubblicate.

di Daniela Giannace
Civiltà aliene, la presenza di carbone potrebbe essere il vero segnale da monitorare

Accanto ai termini extraterrestri, ufologia, intelligenze aliene, aggiungi quest’altro concetto: ACT, civiltà tecnologicamente avanzate. Accanto alle teorie e alla ricerca di prime prove biologiche di vita sui pianeti, aggiungi l’ipotesi di esseri già formati, intelligenti e in grado di sfruttare terre rare nello spazio per costruire veri e propri stanziamenti. Le loro tecnologie esistono, si trovano molto lontane da noi e, sicuramente, emetteranno segnali radio o ottici nello spazio interstellare.

A cercare queste comunicazioni, non primordiali ma avanzate, è il SETI, centro di astrobiologia e ricerca extraterrestre nello spazio. Da oltre settant’anni monitora il cosmo per trovare tracce di intelligenza non terrestre. In questi anni, il metodo di lavoro è cambiato. Prima gli astrobiologi si concentrano sui segnali artificiali (emissioni radio anomale o impulsi radar). Secondo gli esperti, le civiltà tecnologicamente avanzate sono cresciute come noi, l’attenzione si sposta sullo sviluppo tecnologico e quindi la ricerca è sugli esopianeti o satelliti ricchi di terre rare, partendo dal carbone.

radiotelescopio dell'Osservatorio Parkes

La rivoluzione industriale sugli esopianeti ricchi di carbone è simile alla nostra, in più sono da cercare risorse atmosferiche e geologiche importanti: leggiamo le ipotesi di Lincoln Taiz

La notizia arriva da un articolo pubblicato sull’International Journal of Astrobiology e rilanciato da Universe Today. Secondo i ricercatori, tra cui Lincoln Taiz dell’Università della California, la presenza di giacimenti di carbone rappresenta un prerequisito importante per l’emergere di civiltà tecnologicamente avanzate. Noi siamo l’esempio lampante: il carbone all’uomo è servito per far partire la rivoluzione industriale.

Vita aliena: perché le nane arancioni sono ora le migliori candidate per ospitare mondi abitabili Vita aliena: perché le nane arancioni sono ora le migliori candidate per ospitare mondi abitabili

Il materiale ha fornito energia, ha permesso la produzione di acciaio e lo sviluppo di infrastrutture, trasporti terrestri e aerei, nuovi mezzi di comunicazione a distanza. Secondo gli astrobiologi, anche su altri pianeti ci potrebbe essere stata questa evoluzione. Al momento, si cercano pianeti con carbone, ferro e altri materiali sfruttabili per un’evoluzione tecnologica simile alla nostra. Ma come sono fatti i pianeti dentro e fuori il sistema solare a livello di materie prime? L’osservazione pratica entra nella costruzione di ipotesi sulle ACT extraterrestri.

Un esopianeta può essere già studiato, si chiama Kepler-186f ed è simile alla Terra. Nello spazio ne esistono altri così e, oltre a essere ricchi di carbone, potrebbero avere elementi che danno origine alla fotosintesi, partendo dalla tettonica a placche. I pianeti fuori dal sistema solare non vanno studiati solo sotto terra ma anche nelle tracce atmosferiche rilevabili. Ossidi di azoto, anidride solforosa e particolato sono elementi che danno origine a processi naturali importanti per lo sviluppo della vita.

Fonte:
Ti potrebbero interessare