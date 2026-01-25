Vita aliena: perché le nane arancioni sono ora le migliori candidate per ospitare mondi abitabili

La scienza astronomica continua ad esplorare altri sistemi solari, stelle simili al Sole con pianeti e altri oggetti celesti. Secondo un ultimo studio pubblicato, le nane arancioni di classe K sono state definite le migliori per ospitare forme di vita complesse. Gli scienziati parlano di una Terra 2.0 da ricercare. Le nane arancioni sono le migliori perché più stabili e longeve.

L’autore dello studio si chiama Sebastian Carrasco Haxiola della Georgia State University. Con un’analisi spettroscopica ha osservato più di 2100 stelle nane di classe K situate entro 130 anni luce dal nostro pianeta. Le stelle arancioni non sono aggressive e hanno dei punti in comune con le nane rosse con cui vengono spesso comparate insieme a quelle gialle. Le nane arancioni bruciano l’atmosfera dei loro pianeti con brillamenti. Hanno anche un ciclo di vita molto lungo, adatto alla permanenza di pianeti o satelliti dove si sviluppano forme di vita.

Di cosa ha bisogno la ricerca delle Terre 2.0 e di civiltà extraterrestri? La risposta dopo altre conclusioni dello studio sulle nane arancioni di classe K

Il Sistema Solare che creano le nane arancioni è migliore del nostro, spiega l’esperto. Le nane arancioni sono stelle più longeve, con una stabilità garantita dai 17 ai 70 miliardi di anni rispetto ai soli 10 del Sole. Più anni significa più tempo nei pianeti di esperimenti evolutivi, la potenziale vita ha tempo di sviluppare civiltà, chiaramente non sappiamo quanto simili alle nostre. Il professore definisce le nane arancioni “il miglior immobile cosmico” per la ricerca di intelligenza extraterrestre.

L’indagine per cercare vita nello spazio lì è attiva da molto tempo con modelli e osservazioni strumentali. Tra le altre caratteristiche positive delle nane arancioni l’emissione minore di radiazioni ultraviolette rispetto alle nane rosse. Questo crea condizioni stabili anche per forme di biosfere complesse, quindi non si cerca solo una forma di vita ma molteplici e collegate.

La ricerca può andare avanti solo se diventeranno più potenti gli strumenti di osservazione, come telescopi e basi spaziali. La ricerca di una Terra 2.0 potrebbe diventare un giorno meta di una missione, anche solo con rover robotizzato.