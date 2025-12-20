Tecnofirme e lampi misteriosi: la nuova idea che cambia la ricerca aliena

Negli ultimi decenni, la ricerca di civiltà avanzate al di fuori della Terra si è trasformata da mera speculazione filosofica a vero e proprio campo scientifico, noto come SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Storicamente, gli scienziati hanno cercato principalmente segnali radio simili a quelli prodotti dall’umanità, sperando che civiltà aliene usassero tecnologie comparabili alle nostre. Tuttavia, fino ad oggi non è stato trovato alcun segno convincente di tecnofirme – ovvero tracce di attività tecnologica extraterrestre – nonostante progetti estensivi come Breakthrough Listen abbiano monitorato il cielo con radioantenne molto potenti.