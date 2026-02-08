Immagini 3D a colori senza radiazioni: la nuova tecnica che cambia la diagnostica

Un team di ricercatori ha creato uno screening diagnostico innovativo, un nuovo approccio di imaging medico, 3D e a colori. Riesce a mostrare la struttura fisica dei tessuti molli e il funzionamento dei vasi sanguigni. Quello del Caltech e della USC è una vera e propria rivoluzione della diagnostica, dove l’immagine è importante per capire lo stato delle malattie e la loro evoluzione. Il nuovo imaging 3D può essere utilizzato per monitorare il cancro al seno, ad esempio, oppure i nervi danneggiati dal diabete e, infine, il cervello da dove iniziano o crescono diverse patologie croniche e invalidanti.

Il nuovo strumento è stato descritto su Nature Biomedical Engineering. Ci sono così due strumenti per fare ecografie profonde e funzionali. La prima forma è quella standard che mostra la forma dei tessuti. Poi c’è l’imaging fotoacustico, invia luce laser nel corpo e rileva le onde sonore di risposta. Scopre così le molecole che assorbono luce, importanti già per capire cosa sta succedendo all’interno del corpo.

La nuova tecnica di imaging 3D a colori arriva a visualizzare vasi sanguigni, flusso, l’interno delle arterie e delle vene. La struttura dettagliata dei tessuti e le vie dove scorre il sangue aiutano a comprendere i danni effettivi che una malattia sta producendo. Si può intervenire prima che la situazione peggiori, oppure si possono migliorare le cure di risposta o palliative dove le condizioni sono molto gravi.

Come è nata la tecnica di imaging fotoacustica, unendo ultrasuoni e capacità di riprodurre immagini di parti profonde dell’organismo: il lavoro di Lihong Wang e altri scienziati

Ci sono altri metodi di imaging avanzati e comuni come la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica. La combinazione di ultrasuoni e immagini foto acustiche va oltre a questi metodi, ma la ricerca ha dovuto superare molti ostacoli in più di vent’anni. È stato importante il contributo di un professore di ingegneria medica ed elettrica, Lihong Wang, che insegna alla Andrew and Peggy Cherng Medical Engineering Leadership Chair.

“Dovevamo trovare un modo ottimale per combinare le due tecnologie“, ha affermato, parlando di imaging a ultrasuono e di fotoacustica. “Ho pensato, aspetta, possiamo semplicemente imitare l’eccitazione luminosa delle onde ultrasoniche nella tomografia fotoacustica, ma farlo tramite ultrasuoni“. Wang arrivò per primo a comprendere che un singolo trasduttore ultrasonico poteva inviare onde sonore attraverso il tessuto. Poi si è arrivati a unire questa scoperta con diversi metodi di imaging.