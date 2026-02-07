Agricoltura e fotovoltaico: il fenomeno che migliora l’ecosistema

Le grandi aziende agricole hanno installato pannelli solari per aumentare la produzione di energia pulita anche a proprio vantaggio. Nel tempo si sono prodotti altri effetti sul territorio antropico, dove l’uomo convive con la natura. Dopo cinque anni dall’avvio dei primi impianti, le aree agricole hanno mostrato grandi e profondi cambiamenti, la fauna presente ha risposto con nuove abitudini e stanziamenti. Alcuni casi osservati dagli esperti dimostrano che energia rinnovabile e produzione rurale coesistono e si rafforzano a vicenda.

I pannelli solari sono stati costruiti e integrati tra le colture, hanno modificato le condizioni del suolo creando delle zone di ombra parziale. Si è ridotta l’evaporazione dell’acqua, questo ha migliorato la stabilità termica del terreno e ha protetto alcune piante dallo stress causato dal calore eccessivo. Sono state condotte delle analisi agronomiche tra il 2019 e il 2024. I pannelli hanno favorito l’umidità del suolo e la crescita più equilibrata delle colture. La produttività agricola non è stata compromessa e, in più, si è prodotta energia solare pulita.

Api e agrofotovoltaico, il connubio uomo natura che fa bene anche all’agricoltura circostante. Investire nell’energia pulita è un tassello importante nel costruire l’ambiente rurale del futuro

Le strutture fotovoltaiche hanno ridotto gli interventi chimici, soprattutto di pesticidi e diserbanti. Con la vegetazione spontanea ne è nato un nuovo ambiente naturale che subito i ricercatori hanno analizzato. Si parla di agrofotovoltaico. Le api, importanti impollinatori, hanno utilizzato gli spazi sotto i pannelli solari come rifugi, l’ombra ha favorito la nascita di fiori e piante utili alla loro sopravvivenza. La riduzione delle sostanze chimiche ha favorito la diversità vegetale, le api sono aumentate anche nei campi agricoli circostanti.

Con le api più numerose e attive sono diminuiti i parassiti senza l’uso di pesticidi. Questo per gli agricoltori comporta risparmio economico e altri benefici, si è dimostrato che l’agrofotovoltaico ha fatto bene anche all’agricoltura circostante. La produzione di energia solare dà reddito aggiuntivo e può essere sfruttata da chiunque.

I pannelli solari possono essere migliorati per produrre altri risultati positivi. I tecnici stanno pensando a soluzioni più elevate, moduli regolabili e soluzioni compatibili con i macchinari agricoli. La campagna del futuro coniugherà energia pulita, produttività rurale e salvaguardia della biodiversità, nuovi progetti in tal senso si stanno scrivendo e testando.