Reddit punta tutto sull’AI: diventerà un ‘motore di ricerca’ universale

Reddit guarda oltre il suo ruolo storico di piattaforma social e intravede nel motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale una delle principali opportunità di sviluppo per il futuro. Durante la call sui risultati del quarto trimestre, la società ha chiarito che la search AI non è soltanto un’evoluzione di prodotto, ma un potenziale driver di ricavi ancora tutto da esplorare. La monetizzazione non è partita, ma il mercato viene descritto come enorme, con margini di crescita significativi sul lungo periodo.

La trasformazione di Reddit in un’AI Company

Secondo Reddit, la ricerca generativa è destinata a offrire risultati migliori per la maggior parte delle domande. Il punto di forza della piattaforma resta la capacità di raccogliere opinioni, esperienze e punti di vista differenti, un terreno su cui i motori di ricerca tradizionali faticano a competere. L’amministratore delegato Steve Huffman ha sottolineato come Reddit eccella proprio nelle domande senza una risposta univoca, dove il valore nasce dalla pluralità delle voci e non da un singolo risultato “giusto”.

La distinzione tra ricerca classica e AI search, però, è destinata ad assottigliarsi. Se la ricerca online tradizionale ha sempre funzionato come strumento di navigazione verso link e community specifiche, i modelli linguistici possono svolgere lo stesso ruolo in modo più diretto, sintetizzando le informazioni e guidando l’utente verso i contenuti più rilevanti. È questa la direzione strategica che Reddit intende seguire.

I numeri iniziano a dare ragione a questa visione. Nell’ultimo anno, gli utenti settimanali attivi sulla ricerca sono cresciuti del 30%, passando da 60 a 80 milioni. Ancora più marcata l’espansione di Reddit Answers: superate le gaffe iniziali, la funzione di ricerca potenziata dall’AI è salita da un milione di utenti settimanali, nel primo trimestre del 2025, a 15 milioni nel quarto trimestre. Un ritmo che, secondo Huffman, indica un potenziale ancora in gran parte inesplorato.

Parallelamente, l’azienda sta lavorando per rendere l’interfaccia delle risposte AI più ricca dal punto di vista visivo, integrando contenuti multimediali oltre al testo. I primi test sono già in corso, insieme al rilascio di nuove lingue e alla sperimentazione di agenti dinamici che accompagnano i risultati di ricerca. Entro il terzo trimestre del 2026, Reddit eliminerà anche la distinzione tra utenti loggati e non, puntando su una personalizzazione spinta tramite AI e machine learning per rendere il sito rilevante per chiunque lo utilizzi.