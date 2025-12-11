Reddit introduce la spunta per i profili verificati: lotta contro i bot e la disinformazione

Reddit ha avviato un test limitato per introdurre i profili verificati, contraddistinti da una spunta grigia accanto al nome utente. La funzione è destinata a figure pubbliche, esperti, giornalisti e brand, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a identificare rapidamente con chi stanno interagendo. Un passo importante per la piattaforma, che finalmente si adegua alle best practice introdotte da tempo negli altri social network, consentendo di verificare gli account delle celebrity e degli account istituzionali.

Come funziona il sistema di verifica

Reddit ha precisato che la verifica sarà completamente volontaria e non intaccherà l’anonimato che caratterizza la piattaforma. La spunta non rappresenta uno status privilegiato, ma serve semplicemente a confermare l’identità di chi la possiede, facilitando il lavoro anche dei moderatori delle community.

Durante questa fase pilota, Reddit sta verificando manualmente i profili di contributori attivi e di alcuni “partner fidati”. La definizione è vaga, ma di certo c’è che, almeno per ora, non è possibile richiedere la spunta, ma piuttosto viene concessa dal social.

In futuro, la piattaforma utilizzerà un processo di verifica gestito da terze parti. È importante sottolineare che l’assenza della spunta non implica che un utente sia fraudolento: molti redditor famosi, come il leggendario skater Tony Hawk che partecipa tranquillamente alle discussioni su r/OldSkaters, potrebbero non ricevere mai la verifica. I profili NSFW o chi interagisce principalmente in community per adulti non potranno invece mai ottenere la spunta.

La battaglia contro i bot

Il lancio di questa funzione, scrive Tech Crunch, non è casuale. Arriva mentre il co-fondatore di Reddit, Alexis Ohanian, sta rilanciando Digg, un social aggregator che punta a creare uno spazio dove le persone possano connettersi con altri esseri umani reali, utilizzando potenzialmente tecnologie come le zero-knowledge proofs per la verifica.

Anche Sam Altman, CEO di OpenAI, sta lavorando a World, un progetto di verifica dell’umanità che dovrebbe debuttare con un’app questa settimana. Il problema dei bot e degli agenti AI che invadono internet è sempre più pressante, e Reddit sembra voler affrontare la questione senza snaturare la propria identità.