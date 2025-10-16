Reddit dichiara guerra ai pirati. chiusi 709 subreddit per violazione del copyright

Nel primo semestre del 2025, Reddit ha intensificato la lotta contro la violazione del diritto d’autore, chiudendo 709 subreddit e 837 account utente per infrazioni ripetute. È un aumento significativo rispetto allo stesso periodo del 2024, ma in proporzione al traffico e al volume di contenuti della piattaforma, si tratta ancora di numeri contenuti.

La società, che quest’anno ha celebrato i suoi vent’anni di attività, pubblica regolarmente un rapporto di trasparenza in cui analizza la gestione dei contenuti segnalati per violazioni di copyright. Dai dati più recenti emerge che tra gennaio e giugno Reddit ha ricevuto 58.920 richieste di rimozione DMCA, circa il 5 % in più rispetto al 2024. Nonostante ciò, il numero di contenuti effettivamente eliminati è diminuito del 31 %, con 220.233 post rimossi. La riduzione è dovuta in parte al minor numero di link incriminati per ogni segnalazione.

Fair use in crescita

Un aspetto interessante del rapporto riguarda il crescente numero di casi in cui Reddit ha rifiutato di rimuovere contenuti per motivi di “fair use”, ovvero utilizzo legittimo. In soli dodici mesi, gli episodi sono passati da 110 a 1.243, con un incremento di oltre dieci volte. Questo segnala una maggiore attenzione della piattaforma nel proteggere discussioni, commenti e interpretazioni che includono opere coperte da copyright, ma che offrono valore critico o informativo.

Reddit cita, ad esempio, un caso in cui un autore aveva chiesto la rimozione di alcune sue poesie condivise in un post. Poiché il contenuto includeva analisi e commenti, l’azienda ha deciso di mantenerlo online, ritenendolo un uso legittimo del materiale originale.

Oltre 158 mln di contenuti rimossi

Sebbene le chiusure di community per violazione del copyright siano aumentate, il fenomeno rimane marginale rispetto al totale delle attività di moderazione. Per fare un confronto, nel 2022 Reddit aveva già raggiunto il record storico con oltre 3.200 subreddit e 5.800 account rimossi per lo stesso motivo.

Nel complesso, i moderatori e gli amministratori hanno eliminato oltre 158 milioni di contenuti nei primi sei mesi del 2025, mentre gli utenti hanno pubblicato più di 2 miliardi di nuovi post e commenti. Nello stesso periodo, la piattaforma ha disattivato 430.000 subreddit, in gran parte per spam, e ha sospeso oltre 2,6 milioni di account per contenuti violenti o comportamenti abusivi.

In questo contesto, le violazioni di copyright rappresentano una piccola frazione dell’attività di moderazione complessiva. Tuttavia, i numeri crescenti mostrano che Reddit sta cercando di bilanciare meglio la tutela del diritto d’autore con la libertà di espressione dei suoi utenti.