Nintendo fa causa a un moderatore di Reddit: chiesto un risarcimento da 4,5 milioni di dollari

Nintendo torna in tribunale per difendere la proprietà intellettuale dei suoi giochi. La compagnia giapponese ha intentato una causa contro un utente conosciuto come Archbox, moderatore di alcuni forum su Reddit, accusato di gestire e promuovere piattaforme dedicate alla distribuzione illegale di giochi per Nintendo Switch. L’azienda chiede un risarcimento di 4,5 milioni di dollari, sostenendo che il sospettato avrebbe facilitato la diffusione di migliaia di copie pirata dei suoi titoli più popolari.

Una battaglia contro la pirateria

Secondo i documenti depositati, Nintendo accusa il moderatore di aver “riprodotto e distribuito in modo illecito centinaia, se non migliaia, di giochi per Switch” attraverso diversi siti di pirateria. Le attività sarebbero proseguite nonostante un primo avvertimento formale inviato dall’azienda, che intimava di cessare immediatamente ogni violazione. Dopo il mancato rispetto della richiesta, Nintendo ha deciso di procedere legalmente, aprendo un nuovo capitolo nella sua lunga battaglia contro la pirateria. Archbox avrebbe inoltre gestito o contribuito al funzionamento di più “Pirate Shops”, canali che permettevano agli utenti di scaricare copie non autorizzate di giochi ancora in commercio.

Nintendo e la linea dura sul copyright

La società non è nuova a questo tipo di azioni. Negli ultimi anni ha intrapreso una serie di cause contro sviluppatori e siti che distribuivano emulatori o ROM di giochi Nintendo, vincendo quasi sempre in tribunale. L’obiettivo è tutelare non solo le vendite dei propri titoli, ma anche la reputazione del marchio e la sicurezza degli utenti, spesso esposti a malware e truffe legate ai file pirata. Al momento non è ancora stata emessa una sentenza, ma il caso potrebbe diventare un precedente significativo nel contrasto alla pirateria digitale legata al mondo delle console.

Archbox, nel frattempo, ha risposto alla causa e nega le accuse. I prossimi passi del procedimento saranno decisi nelle prossime settimane, ma il messaggio di Nintendo è già chiaro: la tolleranza verso la distribuzione illegale di contenuti resta zero.