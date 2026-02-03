Wikipedia diventa come TikTok: scrolling infinito e feed personalizzato

Informarsi è necessario, ma farlo attraverso un flusso continuo di contenuti negativi può trasformarsi rapidamente in una trappola. E’ da questa consapevolezza che nasce Xikipedia, una web app che prova a ripensare il modo in cui consumiamo informazioni online, sostituendo il classico feed dei social con una sequenza infinita di voci enciclopediche. Il progetto è stato sviluppato da Lyra Rebane e utilizza i contenuti di Simple Wikipedia, la versione in inglese semplificato dell’enciclopedia libera.

Wikipedia come TikTok

L’idea alla base è semplice ma interessante: dimostrare come anche un algoritmo estremamente basilare, privo di intelligenza artificiale avanzata e senza attingere ai dati di altri utenti, sia in grado di adattarsi rapidamente alle preferenze individuali. Xikipedia funziona interamente in locale, non conserva informazioni personali e non le trasmette a server esterni. Alla chiusura della scheda del browser, ogni traccia dell’attività viene eliminata, ribaltando uno dei presupposti fondamentali delle piattaforme social tradizionali.

L’esperienza di navigazione ricorda quella di un social network, ma senza commenti, polemiche o metriche di popolarità. Ogni schermata propone un breve riassunto di una voce enciclopedica, corredato da immagini. Un semplice “mi piace” serve a orientare il feed successivo, favorendo la comparsa di argomenti affini, categorie collegate o articoli citati all’interno delle voci già visualizzate. Chi preferisce può anche restringere il campo a specifici temi, trasformando il flusso in una sorta di esplorazione guidata.

Non mancano però alcuni aspetti da tenere in considerazione. Il caricamento iniziale richiede qualche secondo, perché l’app scarica localmente circa 40 megabyte di dati. Inoltre, la natura casuale della selezione fa sì che, continuando a scorrere, possano apparire contenuti non adatti a tutti i contesti. Va poi ricordato che Simple Wikipedia, pur contando oltre 278.000 articoli, non ha la stessa frequenza di aggiornamento della versione principale di Wikipedia, e alcune informazioni possono risultare incomplete.

Nonostante questi limiti, Xikipedia funziona come strumento di scoperta, più che come fonte definitiva. È un invito a perdersi tra argomenti inattesi, a partire da una voce per arrivare a molte altre, seguendo collegamenti e curiosità personali.