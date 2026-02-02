Un iceberg blu ha acceso l’allerta: cosa rivela davvero questo colore insolito

Gli iceberg che si distaccano in Antartide attirano da sempre l’attenzione di scienziati e tecnici, sono affascinanti, pericolosi e misteriosi. L’iceberg A-23A è di colore blu vivido, apparteneva fino al 1986 alla piattaforma di ghiaccio Filchner, osservata anche dalla NASA in Antartide. È arrivato fino all’Atlantico Meridionale, tra l’Isola della Georgia del Sud e il Sud America. Al momento del distacco, l’iceberg azzurro si estendeva fino a 4000 chilometri quadrati, era il doppio del Rhode Island.

Negli anni, la sua riduzione è stata di quasi 1.200 chilometri quadrati. A metà del 2025 si è spezzato, una grande frattura in tutta la sua storia. Ma perché questo iceberg è azzurro? Questa caratteristica lo rende incredibilmente bello nelle fotografie. Le immagini in rete parlano chiaro: riflessi di luce, luminosità quasi cristalline e tonalità anche grigie sfumate in alcuni momenti dell’anno. Gli scienziati hanno approfondito la questione al di là dell’estetica.

Tre segnali nascosti del riscaldamento globale e le sue conseguenze: ghiaccio blu intenso, fango dove non dovrebbe esserci e piante cresciute in zone proibite dai ghiacciai

La NASA afferma che l’azzurro cristallino è dovuto all’acqua di disgelo accumulata in superficie. In rete ci sono altre teorie chimiche, su NagalandPost troviamo al momento la ricostruzione fisica e geologica su questo colore. La luce solare, passando attraverso il ghiaccio e le goccioline di acqua di cui è composto, viene assorbita nella parte rossa e riflette quella blu. Se a livello fotografico l’immagine è spettacolare, questa tonalità ci dice anche qualcosa di negativo.

L’iceberg A-23A si sta assottigliando e indebolendo, non durerà ancora molti anni. Anzi, le prospettive di Chris Shuman, scienziato in pensione, parlano di una morte lenta che avverrà alla fine dell’estate australe. Una fine quella di A-23A non senza conseguenze, che porta a studiare la situazione di altri ghiacciai e iceberg galleggianti. Infatti, lo scioglimento di uno implica innalzamento dei livelli del mare, instabilità del sistema glaciale antartico e la fine di un sistema naturale di contenimento dei ghiacciai terrestri.

La ricaduta sarà sui sistemi oceanici, sulla vita marina e anche sulla qualità ecologica dell’acqua, che si riempirà di batteri sconosciuti o di altri elementi che altereranno le catene alimentari. Gli scienziati sulle piattaforme di ghiaccio antartiche stanno notando due fenomeni in particolare: crescita di piante e comparsa di superfici fangose, una consistenza particolare in terre molto gelide e di ghiaccio, conseguenza di condizioni meteo nuove, umidità e quantità di acqua che creano una nuova relazione con il terreno.