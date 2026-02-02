Onlyfans potrebbe presto avere un nuovo proprietario
OnlyFans tratta la vendita di una quota di maggioranza ad Architect Capital. La valutazione scende a 5,5 miliardi dopo il mancato accordo da 8 miliardi del 2024.
OnlyFans torna al centro delle attenzioni finanziarie con un nuovo tentativo di monetizzazione del proprio successo, questa volta a una valutazione più prudente rispetto alle ambizioni di appena un anno fa. Secondo quanto riportato da TechCrunch, la piattaforma starebbe trattando la vendita di una quota di maggioranza con Architect Capital, fondo di investimento statunitense specializzato in operazioni ad alto rendimento nel settore tecnologico.
Maxi-operazione da 5 miliardi
L’operazione, ancora lontana da una chiusura definitiva, prevederebbe una struttura mista composta da circa 3,2 miliardi di euro in equity e 1,8 miliardi di euro in debito, per una valutazione complessiva intorno ai 5 miliardi di euro. Una cifra importante, ma sensibilmente inferiore rispetto agli oltre 7 miliardi di euro ipotizzati nel 2024, quando il proprietario della piattaforma Leonid Radvinsky aveva avviato colloqui con Forest Road Company senza arrivare a un accordo.
Il contesto, nel frattempo, è cambiato. Il mercato degli investimenti tech appare più cauto, meno incline a scommesse aggressive, soprattutto quando il modello di business porta con sé criticità reputazionali e normative (specie per i rapporti con le società di carte di credito, da sempre ostili ai contenuti per adulti). OnlyFans, nonostante i tentativi di riposizionamento, continua infatti a essere percepita principalmente come una piattaforma legata ai contenuti per adulti, un fattore che limita il bacino di potenziali acquirenti istituzionali.
Eppure i numeri raccontano una storia diversa. Nel corso dell’esercizio fiscale 2024, la società con sede a Londra ha registrato una crescita del fatturato lordo del 9 percento, superando quota 6,6 miliardi di euro. Un risultato che conferma la solidità di un modello basato sulla creator economy, in cui la piattaforma trattiene una percentuale sugli abbonamenti e lascia ai creator il controllo diretto del rapporto con il pubblico.
Le trattative in esclusiva con Architect Capital indicano la volontà di arrivare rapidamente a una decisione, ma non garantiscono l’esito positivo dell’operazione, che al momento appare ancora incerto.