OnlyFans verso la vendita: sul tavolo un’offerta da 8 miliardi di dollari

Solo pochi anni fa, OnlyFans si imponeva come una delle piattaforme simbolo della creator economy digitale, soprattutto durante il picco della pandemia. Ora, secondo quanto riportato da Reuters, la società madre Fenix International Ltd sarebbe in fase avanzata di trattativa per una cessione valutata intorno agli 8 miliardi di dollari. A guidare il gruppo di investitori interessato all’acquisto c’è la Forest Road Company, una società di investimento con sede a Los Angeles già nota per operazioni in ambito media e tech.

Una piattaforma in crescita esplosiva, ma difficile da quotare

Nel solo 2023, OnlyFans ha generato un fatturato di 6,6 miliardi di dollari, prendendo il 20% di ogni pagamento ricevuto dai creatori. Un dato che rende la valutazione proposta plausibile, se non addirittura prudente. Secondo i dati raccolti da Statista, l’azienda ha più che triplicato i suoi ricavi dal 2020, mantenendo una crescita costante anche dopo la fine delle restrizioni pandemiche—un risultato che in pochi nel settore tech possono vantare.

L’interesse degli investitori è aumentato negli ultimi mesi, con diverse realtà in corsa per l’acquisizione. Sebbene sia ancora possibile una quotazione in borsa, idea che aleggia dal 2022, l’opzione di una vendita privata sembra più percorribile. Il principale ostacolo resta infatti la natura della piattaforma: OnlyFans è noto soprattutto per i suoi contenuti per adulti, una caratteristica che complica non poco una potenziale IPO. L’azienda tentò nel 2021 di ripulire la propria immagine annunciando il divieto di contenuti espliciti, ma fu costretta a fare marcia indietro di fronte alla protesta massiccia degli utenti e dei creator stessi.

L’industria del sex work digitale osserva con attenzione

Una vendita a 8 miliardi non solo consacrerebbe OnlyFans come una delle piattaforme di creator economy più redditizie al mondo, ma segnerebbe anche un passaggio di testimone significativo nel modo in cui i grandi investitori guardano al sex work digitale. Il nuovo gruppo di acquirenti potrebbe decidere di intervenire sul modello di business o sull’immagine pubblica del brand, ma dovrà fare i conti con una realtà consolidata: i contenuti espliciti sono il cuore economico e culturale della piattaforma.

Una conclusione dell’accordo potrebbe arrivare già nelle prossime due settimane, ma tutto dipenderà dalla concorrenza di altri potenziali acquirenti. Per ora, Fenix International continua a tenere aperte diverse strade, consapevole che il futuro di OnlyFans rappresenta un test importante anche per l’intera industria dei contenuti digitali ad alto rendimento.