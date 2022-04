OnlyFans ha nuovamente esclusi gli utenti russi dalla piattaforma, questa volta è definitivo

OnlyFans ha annunciato che non consentirà più agli utenti russi di utilizzare la sua piattaforma. La piattaforma dedicata ai contenuti per adulti ha spiegato di non aver preso la decisione a cuor leggero e di essere fondamentalmente stata costretta ad escludere gli utenti russi per via delle sanzioni che rendono i pagamenti da e verso la Russia pressoché impossibili.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo cercato di esplorare diverse possibili soluzioni per poter continuare a fornire i nostri servizi ai creatori di contenuti colpiti dal conflitto russo-ucraino. Tuttavia, considerata la recente nuova stretta sui pagamenti da e verso la Russia, OnlyFans non potrà più continuare a fornire servizi alla community di creatori di contenuti residenti nel paese. Ne consegue che sospenderemo temporaneamente tutti gli account che ricevono pagamenti su banche con sede in Russia. Gli utenti colpiti dal problema potranno contattare il nostro servizio clienti e tenteremo di aiutarli o comunque di rispondere ad ogni loro richiesta sullo stato dell’account

si legge in un comunicato della piattaforma ripreso dal sito Vice.

A febbraio, dopo l’invasione russa in Ucraina, OnlyFans aveva tempestivamente bloccato i creatori di contenuti registrati in Russia. Gli utenti avevano ricevuto un messaggio ad hoc con la spiegazioni delle ragioni del provvedimento. Tuttavia, poche ore dopo l’invio della comunicazione, Onlyfans aveva inviato un secondo messaggio rassicurando gli utenti russi e spiegando che l’azienda era riuscita a trovare una soluzione provvisoria.

Ora l’ennesima inversione ad U e questa volta sembra che non ci saranno ulteriori passi indietro. Non finché non verranno rimosse le sanzioni contro la Russia.