Apple Creator Studio ufficiale anche in Italia: cosa è, costi e app incluse

I servizi continuano a crescere come pilastro centrale del business di Apple, capaci di generare ricavi per decine di miliardi di dollari ogni anno. Con Apple Creator Studio, disponibile anche in Italia dal 28 gennaio, Cupertino rafforza ulteriormente questa strategia.

Cosa è Apple Creator Studio

Apple Creator Studio si presenta come un pacchetto unico che riunisce le principali applicazioni creative dell’ecosistema Apple in un’unica sottoscrizione. All’interno del bundle trovano spazio Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor e MainStage, coprendo l’intero flusso di lavoro che va dal montaggio video alla produzione musicale fino alla grafica avanzata. Una delle novità più rilevanti riguarda Pixelmator Pro, acquisito da Apple alla fine del 2024 e ora disponibile per la prima volta su iPad con un’interfaccia ottimizzata per il tocco e pieno supporto ad Apple Pencil.

L’abbonamento non si limita alle sole app professionali. Creator Studio sblocca anche contenuti premium nelle applicazioni di produttività come Keynote, Pages e Numbers, che restano gratuite ma ottengono template avanzati, temi esclusivi e un nuovo Content Hub con immagini, illustrazioni e grafiche curate direttamente da Apple.

Nel corso dell’anno funzionalità simili arriveranno anche su Freeform. Il pacchetto è inoltre il veicolo scelto per introdurre nuove funzioni basate su intelligenza artificiale, come il Beat Detection in Final Cut Pro per sincronizzare automaticamente i tagli video alla musica, la ricerca testuale e visiva nei filmati e i nuovi Session Players assistiti dall’AI in Logic Pro. Pixelmator Pro continua a puntare sul machine learning per rimozione degli sfondi, miglioramento delle immagini e upscaling, con alcune funzioni riservate ai dispositivi compatibili con Apple Intelligence.

Su quali device è disponibile?

Sul fronte dei dispositivi, l’esperienza più completa resta quella su Mac, dove l’abbonamento dà accesso a tutte e sei le applicazioni. Su iPad sono incluse Final Cut Pro, Logic Pro e Pixelmator Pro, mentre Motion, Compressor e MainStage rimangono esclusivi di macOS.

Su iPhone, Creator Studio non porta le versioni complete delle app professionali, ma abilita contenuti e funzioni premium nelle app di produttività. Apple consiglia l’utilizzo su macOS 26, iPadOS 26 e iOS 26 o versioni successive, con requisiti che variano in base al chip.

Quanto costa Apple Creator Studio

Per quanto riguarda l’Italia, Apple Creator Studio viene proposto agli stessi prezzi annunciati a livello internazionale. L’abbonamento standard costa 12,99€ al mese oppure 129€ all’anno, con un mese di prova gratuita per i nuovi utenti.

E’ prevista una forte agevolazione per il mondo education, con un piano dedicato a studenti e docenti universitari che scende a 2,99€ al mese o 29€ all’anno, sempre con un mese di prova incluso. L’abbonamento standard può essere condiviso con fino a cinque membri tramite In famiglia, mentre quello education resta limitato all’uso individuale. Apple offre inoltre fino a tre mesi gratuiti di Creator Studio a chi acquista un nuovo Mac o iPad compatibile in prossimità del lancio.

Resta comunque la possibilità di acquistare le applicazioni singolarmente sul Mac App Store, con prezzi una tantum che non cambiano. Storia diversa per chi usa gli iPad: sarà necessario abbonarsi alla nuova sottoscrizione.