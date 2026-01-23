Riscaldamento globale: cosa indicano le più recenti analisi scientifiche sul clima

Entro il 2030, il mondo potrebbe raggiungere la soglia critica di +1,5°C, livello preindustriale stabilito dall’Accordo di Parigi. Lo dicono le più recenti analisi scientifiche sul clima, soprattutto il Copernicus Climate Change Service dell’Unione europea. Già il 2025 è stato un anno di alta temperatura media globale. Il numero +1,47°C mette in allerta gli esperti. È una tendenza a rischio considerando gli ultimi tre anni con il valore in salita, preannunciando già da tempo il superamento della soglia di 1,5.

“Ogni frazione di grado è importante, soprattutto per quanto riguarda il peggioramento degli eventi meteorologici estremi. Ora stiamo effettivamente entrando in una fase in cui è sostanzialmente inevitabile che supereremo quella soglia. Spetta a noi decidere come vogliamo affrontare il rischio accresciuto e accresciuto che affrontiamo come conseguenza di ciò“, sono le parole di Carlo Buontempo in una conferenza stampa, direttore del Copernicus Climate Change Service.

El Niño sta cambiando il clima del pianeta, +1,44 gradi Celsius e il margine di incertezza che inquieta secondo OMM e un ente intergovernativo

Sono importanti anche i dati dell’Organizzazione meteorologica mondiale, OMM. El Niño sta influenzando vaste aree del Pacifico con conseguenze su tutto il globo. Il 2025, dice l’organizzazione, rientra tra i tre anni più caldi mai osservati. L’aumento medio è stato del +1,44 gradi Celsius, con un margine di incertezza di +0,13. La media triennale 2023-2025 si attesta sull’1,48, segno di una tendenza di riscaldamento accelerato.

“Ci sono persone nel Pacifico che potrebbero non vedere questo rapporto, ma ne vivranno sicuramente la catastrofica realtà. Questi dati dimostrano che ora più che mai dobbiamo andare oltre i combustibili fossili. Superare la soglia di 1,5 gradi non è un fallimento simbolico. Per le persone nei paesi a basso e medio reddito, rappresenterebbe un cambiamento sostanziale nella vita quotidiana“, queste le affermazioni di diversi esperti di clima e programmi di interventi regionali.

Quali sono gli eventi meteorologici estremi di questo trend? Ondate di calore, precipitazioni copiose e violente, cicloni tropicali, siccità e inondazioni. Esiste da tempo un Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici occupato a vigilare sulla crisi climatica che travalica i confini di stati e continenti. A promuovere iniziative che coinvolgano più soggetti, pubblici e privati. Le parti sociali più colpite saranno quelle a basso e medio reddito e con condizioni di vita già precarie.