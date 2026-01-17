Puntini rossi nel cosmo primordiale: nuove analisi indicano un’origine inattesa e affascinante

Gli astronomi osservano da anni dei puntini rossi del cosmo primordiale e post Big Bang, risalenti a centinaia di milioni di anni successivi allo storico evento evolutivo. Li chiamano Little Red Dots, sono visibili con il JWST, James Webb Space Telescope. Che cosa sono? Gli scienziati se lo sono chiesti per molto tempo e finalmente compare su di loro uno studio dedicato.

Le prime ipotesi non portavano a delle galassie primordiali o a nuclei galattici attivi. Troppo deboli per essere dei buchi neri supermassicci, nello spazio hanno un ruolo cosmico da scoprire. Ci pensa Vadim Rusakov dell’Università di Copenaghen a fornire qualche spiegazione. I puntini rossi sono dodici, si collocano su una riga spettrale composta da idrogeno caldo.

Attorno a loro o emesso c’è del gas, forse a emissione libera. Un lato della formazione dei dodici punti rossi si presenta a forma di tenda e presenta gas denso, ionizzato e a diffusione. La descrizione conclusiva e descrittiva di Rusakov quindi è di un insieme di bozzoli di gas molto densi e in rapido movimento attorno a una sorgente. Il colore rosso è la loro composizione o luce trasmessa?

Lo studio di Vadim Rusakov e del suo team non esclude la possibilità di futuri quasar e buchi neri giovani e misteriosi: ecco tutte le novità

Qui viene il bello: il team guidato da Vadim Rusakov dà un’informazione che contrasta con le ipotesi precedenti. I puntini rossi sono giovani buchi neri con masse tra i 10.000 e i 10 milioni di masse solari. Non producono solo gas ma anche forte energia antigravitazionale e attrattiva. I buchi neri così descritti portano a parlare di tanti supermassicci riuniti nella linea di idrogeno.

Perché gli scienziati affermano questo? Perché il colore rosso e l’apparire insieme sono l’effetto di una luminosità forte e nell’infrarosso, causata da un denso bozzolo di gas che li alimenta. Ci sono le emissioni X e anche di radio, ma sono indebolite dalla densità ionizzata. Il bozzolo genera calore e forte energia; i buchi neri appaiono per questo come piccoli puntini neri che incuriosiscono da sempre gli osservatori astronomici. Anche perché la ricerca, rilanciata da Scimex, parla non di semplici giovani buchi neri ma di futuri quasar in formazione.