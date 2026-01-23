GameStop permetteva di guadagnare ‘soldi infiniti’ con un trucco ridicolo

Un video pubblicato solo pochi giorni fa ha costretto GameStop a intervenire in fretta su una falla nei propri programmi di permuta. Lo youtuber RJCmedia ha documentato un giro tra più negozi mostrando come combinare bonus e valutazioni di ritiro per ottenere credito aggiuntivo, fino a scoprire un vero e proprio meccanismo che consentiva di accumulare denaro virtuale senza limiti. In due giorni, l’esperimento ha prodotto circa 150 dollari di credito extra, oltre a una console nuova.

GameStop e il glitch per generare soldi infiniti

La catena ha confermato la vicenda con una nota pubblicata su X e in un commento rilasciato a IGN, chiarendo che il comportamento osservato era reale e che la correzione è stata applicata non appena il problema è emerso. GameStop ha anche ironizzato sull’ingegnosità dell’operazione, ricordando però che i suoi negozi non possono funzionare come “stampanti di denaro”.

Il cuore del problema stava in una promozione che offriva un bonus del 25% sul valore di ritiro di qualsiasi prodotto usato, inclusi articoli acquistati sul momento nello stesso punto vendita. Il sistema non gestiva correttamente un caso specifico: aggiungendo al ritiro una copia usata molto economica, spesso da 0,99 dollari, il bonus si applicava all’intero pacchetto. Così una Nintendo Switch 2 valutata circa 380 dollari poteva salire a 472,50 dollari di credito, superando persino il prezzo della console nuova, indicato a 415,99 dollari.

Il ciclo diventava replicabile. Vendendo la console, acquistandone un’altra e ripetendo l’operazione in un negozio diverso, il credito cresceva a ogni passaggio. In alcuni casi, racconta RJCmedia, i negozi permettevano persino di riacquistare la stessa console appena ceduta, ora classificata come usata, a un prezzo inferiore, attivando di nuovo il bonus senza dover comprare altri giochi. Il risultato era un accumulo rapido e crescente di credito negozio.

Alla fine del test, lo youtuber è uscito con una Switch 2 nuova, vari giochi e circa 150 dollari di credito aggiuntivo. Un bottino complessivo vicino ai 600 dollari, ottenuto sfruttando un’asimmetria temporanea tra prezzi, bonus e classificazione dell’usato. GameStop ha spiegato che il sistema ha “brevemente valutato l’usato più del nuovo”, creando una finestra ristretta ma sfruttabile, appunto, per ottenere un piccolo profitto. La falla è stata chiusa e la catena ha confermato che in futuro farà attenzione a non ripetere l’errore.