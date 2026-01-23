eBay ha perso la pazienza: stop a tutte le AI che acquistano autonomamente

eBay ha aggiornato le sue policy introducendo un divieto esplicito contro gli agenti “buy for me” e i chatbot basati su modelli linguistici che interagiscono con la piattaforma senza autorizzazione. Una modifica apparentemente minima, ma che segna un passaggio cruciale nel dibattito sull’agentic commerce, quell’insieme di strumenti basati sull’intelligenza artificiale capaci di cercare, confrontare e acquistare prodotti al posto degli utenti.

eBay contro gli agenti AI

La nuova formulazione entrerà in vigore il 20 febbraio 2026 e amplia in modo mirato una clausola precedente che si limitava a menzionare robot e scraper, senza chiamare in causa esplicitamente l’AI.

Nel testo aggiornato, eBay vieta l’uso dei cosiddetti agenti di acquisto, vale a dire, bot guidati da modelli linguistici di grandi dimensioni e flussi automatizzati end-to-end che tentino di completare ordini senza supervisione umana. La mossa arriva mentre questi strumenti stanno passando dalla fase sperimentale all’utilizzo concreto.

Nel 2025 OpenAI ha introdotto funzionalità di shopping in ChatGPT Search e, pochi mesi dopo, il checkout istantaneo per acquisti diretti da rivenditori esterni. Anche Perplexity propone un sistema di acquisto con un solo clic per gli abbonati, Google ha annunciato un protocollo aperto per l’interazione tra agenti e retailer, mentre Amazon offre un servizio “Buy For Me” che consente acquisti su siti di terzi direttamente dall’app.

Non una chiusura definitiva

Il cambio di rotta di eBay era nell’aria. A dicembre la piattaforma aveva già reso più restrittivo il file robots.txt, aggiungendo una Robot & Agent Policy e bloccando diversi bot, tra cui quelli di Perplexity e Anthropic, pur mantenendo l’accesso al bot di Google. Poiché il robots.txt si basa su un sistema di adesione volontaria, l’inserimento del divieto nel contratto utenti rafforza la possibilità di azione legale in caso di violazioni.

Il punto chiave è che la porta non è del tutto chiusa. Le regole consentono l’uso di agenti “previo consenso espresso di eBay”, lasciando spazio a eventuali partnership ufficiali. Inoltre, l’azienda non si preclude la possibilità di sviluppare soluzioni interne. Insomma, sarà eBay stessa a decidere se e come le AI potranno interagire con il suo e-commerce.