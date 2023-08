Amazon, eBay e altri nel mirino degli USA: “vendono prodotti ritirati dal commercio pericolosi”

Due lettini per bambini difettosi (e responsabili di decine di decessi) continuano ad apparire sul marketplace di Facebook e in altri e-commerce.

Amazon, eBay e alcune altre piattaforme di compravendita sono finiti sotto lo scrutinio delle autorità statunitense. Il problema? A differenza dei retailer tradizionali, spesso su questi e-commerce ci finiscono anche prodotti di elettronica (e non solo) che sono stati richiamati e, di conseguenza, non possono essere più venduti — perché potenzialmente pericolosi o gravemente difettosi. Si tratta, chiaramente, di un danno per il compratore finale, che spesso non è a conoscenza della natura del prodotto.

Il Comitato per l’Energia e il Commercio della Camera ha inviato alcune lettere ad altrettanti portali di shopping come Amazon, Ebay, Meta e Walmart per richiedere informazioni approfondite sui loro sforzi nel prevenire la vendita di prodotti richiamati o vietati dalla legge.

La preoccupazione principale riguarda le presunte carenze di Meta nel bloccare le vendite su Facebook Marketplace di due prodotti per bambini richiamati: il lettino Rock ‘n Play di Fisher-Price e il Boppy Newborn Lounger. Entrambi i prodotti sono stati richiamati dalla Consumer Product Safety Commission (CPSC): il primo nel 2019 e il secondo nel 2021. Nonostante ciò, i prodotti in questione sono a lungo rimasti in vendita su diversi portali – oggetto di compravendita tra privati. Si ritiene che il lettino Rock ‘n Play abbia causato circa 100 decessi. Non si tratta di un eccesso di cautela, ma di assicurarsi che prodotti effettivamente pericolosi non possano tornare in vendita attraverso il mercato dell’usato.

Il comitato ha chiesto alle aziende di fornire dettagli sulle loro iniziative attuali per bloccare la vendita di prodotti richiamati, anche attraverso la creazione di team dedicati esclusivamente a questo scopo. Oltre a questo, i politici americani desiderano anche sapere come le aziende intendono agire in futuro e se esistono dubbi legali su come affrontare la questione.