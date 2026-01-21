La nuova AI di Adobe Premiere rende l’editing di video alla portata di tutti

Adobe continua a spingere sull’intelligenza artificiale e lo fa andando dritta al punto: ridurre il tempo speso nelle operazioni ripetitive di montaggio. Gli ultimi aggiornamenti di Adobe Premiere Pro e Adobe After Effects puntano proprio a questo, introducendo strumenti che rendono più immediato il lavoro quotidiano di editor e motion designer.ù

Le nuove funzioni AI di Premiere e After Effects

In Premiere debutta Object Mask, una funzione basata su modelli AI proprietari che consente di selezionare e seguire persone o oggetti in movimento semplicemente passando il cursore e cliccando. In pochi secondi viene generata una maschera già pronta, modificabile manualmente quando serve. L’elaborazione avviene direttamente sul dispositivo e Adobe chiarisce che i dati degli utenti non vengono utilizzati per addestrare i modelli.

Anche gli strumenti di mascheratura tradizionali cambiano passo. Ellisse, rettangolo e penna sono ora accessibili direttamente dalla barra principale, con controlli più precisi e un tracciamento fino a venti volte più rapido rispetto al passato. Insomma, tutte queste nuove opzioni alimentate dall’AI dovrebbero automatizzare alcuni dei compiti più tediosi dell’editing: meno attese e meno controlli continui sull’avanzamento delle operazioni. Non sono le uniche novità, tra le altre cose, Premiere ora integra inoltre in modo nativo i contenuti provenienti da Adobe Firefly Boards e rende Adobe Stock parte del flusso di lavoro.

Sul fronte After Effects, l’attenzione si sposta sulla grafica. Arriva il supporto diretto ai file SVG e la possibilità di costruire elementi e oggetti fotorealistici tramite mesh parametriche 3D, ampliando le opzioni creative senza uscire dal software.