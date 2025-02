Adobe ha lanciato una nuova applicazione Photoshop completamente ridisegnata per iPhone, con una versione Android prevista entro la fine dell’anno. A differenza dell’attuale Photoshop Express, questa nuova app è stata “progettata da zero” con un’interfaccia intuitiva ottimizzata per dispositivi mobili e un set di funzionalità più completo. Ovviamente non mancano nemmeno tante funzioni alimentate dall’AI generativa.

Un’esperienza mobile professionale con funzionalità base gratuite

La nuova app Photoshop per dispositivi mobili è disponibile gratuitamente e include gli strumenti principali di imaging e design del celebre software di editing. Gli utenti possono lavorare con selezioni, livelli e maschere per combinare o fondere immagini, proprio come nella versione desktop. Tra le funzionalità base gratuite troviamo lo strumento Tap Select per sostituire parti di un’immagine, il Pennello correttivo per rimuovere elementi indesiderati e l’accesso agli strumenti di intelligenza artificiale generativa come Riempimento generativo ed Espansione generativa.

L’applicazione offre inoltre accesso gratuito alle risorse di Adobe Stock e può essere collegata ad altre applicazioni Adobe, tra cui Express, Lightroom e Fresco, creando un ecosistema integrato per la gestione dei progetti creativi su diverse piattaforme. Questa integrazione permette agli utenti di passare facilmente da un’app all’altra mantenendo coerenza nei flussi di lavoro.

Ma con Premium il potenziale è infinito

Come previsto, Adobe offre anche un piano premium chiamato “Photoshop Mobile and Web” al costo di 8 dollari al mese. Questo abbonamento sblocca funzionalità aggiuntive sia per la versione mobile che per iPad, e include anche l’accesso a Photoshop sul web. È importante notare che gli utenti che già dispongono di un abbonamento Photoshop esistente potranno accedere a tutte le funzionalità premium della nuova app senza costi aggiuntivi.

Tra le funzionalità premium più interessanti troviamo la possibilità di trasferire il proprio lavoro di editing dalla versione mobile a quella web quando si necessita di uno schermo più grande o controlli più precisi. Gli abbonati avranno anche accesso a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, incluso Adobe Firefly’s Generate Similar, che consente di creare nuove variazioni di un’immagine esistente.

Il piano premium include inoltre l’accesso a 20.000 font, la possibilità di effettuare selezioni precise di persone e oggetti con lo strumento Object Select, l’isolamento di oggetti con la Bacchetta magica, la rimozione di elementi con lo strumento Remove, la clonazione di elementi specifici con il Timbro clone e il riempimento di porzioni di un’immagine con Content-Aware Fill. Gli abbonati potranno anche controllare la trasparenza di un’immagine e schiarire o scurire determinate aree.