Caffè negli scarichi: perché questo gesto può diventare pericoloso

Sul caffè da buttare nei lavandini circolano da decenni tantissime voci e la rete ha contribuito a diffondere cattive abitudini. Il consiglio migliore da seguire è di non gettarne nulla negli scarichi di bagni o cucina ma di smaltirlo negli appositi contenitori. Il caffè inquina gli ecosistemi acquatici e per questo una donna londinese, a Richmond, ha ricevuto una multa da 149–150 sterline britanniche (circa 172 euro o 200 dollari) per l’abitudine di versare nello scarico il caffè.

Sia liquido che rimasto nella macchinetta, il caffè fa danno ecologico e i comuni, tra nettezza urbana e altri servizi, sono impegnati anche nella pulizia di mari e coste. È il Daily Coffee News a riportare questa storia. Si legge che la signora ha gettato il caffè prima di salire su un autobus. Il consiglio ha deciso poi di revocare la sanzione.

Dati, ricerche e controlli più severi: ecco cosa deve sapere l’opinione pubblica sul caffè e sui contaminanti non degradabili

Quindi, il caffè per il comune londinese in questione, inquina o meno? Crea un danno ambientale oppure no? Il fatto può sensibilizzare l’opinione pubblica, soltanto nel Regno Unito si consumano in un giorno 98 milioni di tazze di caffè e nel mondo 2 miliardi. Significa anche bicchierini di carta o plastica, bastoncini o cucchiaini di scarto, bustine dello zucchero che vanno a finire chissà dove.

Dato che in questi giorni stanno uscendo tante notizie sulle conseguenze dell’inquinamento urbano, ecco la posizione di Kevin Collins, scienziato ambientale. Milioni di tazze o tazzine gettate negli scarichi creano problemi a fiumi e corsi d’acqua. I livelli di caffeina nei sistemi fognari sono già a livelli di emergenza. Uno studio ha esaminato 258 fiumi di 104 paesi, la caffeina è presente nella metà dei siti campionati fino in Antartide.

Che cosa succede di specifico nel Regno Unito con il caffè? Innanzitutto è bene sapere che la bevanda energizzante tanto amata è resistente alla decomposizione, per questo è stato inserito tra i contaminanti che danneggiano piante, insetti e altri ecosistemi. In Inghilterra ci sono sistemi fognari combinati, le tubazioni trasportano sia l’acqua piovana che le acque reflue domestiche. Finiscono tutte negli impianti di trattamento, la caffeina non viene decomposta del tutto dagli impianti e non viene trasportata via del tutto dalle tubature. Finirà sicuramente nei corsi d’acqua e nei fiumi che poi sversano su mari e laghi.