La California Academy of Sciences cataloga 72 nuove specie

Non conosciamo ancora tutte le specie viventi nei sei continenti. Oppure, si scoprono nuovi esemplari di animali o piante a rischio di estinzione. I ricercatori della CAS, California Academy of Sciences, hanno descritto 72 nuove specie trovate sia nelle profondità oceaniche che nei parchi nazionali. La notizia è stata raccontata su Mongabay, in un testo ricco di immagini che mescolano il vecchio e il nuovo. Fidel Castro accanto a due ricercatori che scoprono un nuovo pesce (anno 1997), giovani scienziati armati di smartphone per fotografare e analizzare piante o animali.

L’elenco di 72 nuove specie viventi comprende uccelli, piante, pesci, lumache di mare, insetti e rettili. Un nuovo genere di pianta è stato rinvenuto dentro un parco statunitense. Si tratta di un fiore selvatico chiamato diavolo lanoso in Texas. Nelle Galápagos, invece, l’airone lavico, l’analisi del DNA potrebbe rivelare se è una specie estinta.

Dai pesci colorati delle Maldive alle lumache di mare in pericolo, fino a insetti, rettili e piante rare: le specie sconosciute contengono dati importanti sullo stato di salute del pianeta

Con le spedizioni marine sono stati scoperti pesci colorati, il persico macchiato delle Maldive, ad esempio. Poi 11nuove lumache di mare, in pericolo per il consistente inquinamento da plastica negli ecosistemi da poco studiati. Il pesce cardinale è una scoperta del 1997, spedizione a cui partecipò Castro. Come esemplare fa parte della collezione CAS che ha dedicato più di dieci anni alla ricerca di nuove specie marine.

Le scoperte includono anche rettili, insetti e ragni. Nell’elenco degli animali, troviamo due vermi, due lucertole, una cicala, sei gechi, 15 coleotteri e due grilli selvatici. Nella collezione dell’anno scorso, anche due vespe, uno scinco e cinque bivalvi. Tra le specie elencate, alcune sono a rischio di estinzione. I botanici del CAS hanno nel loro elenco nuove piante da fiore rinvenute in Madagascar, a Panama, nel Campo Rupestre brasiliano. L’elenco si conclude anche con il muschio indiano.

Shannon Bennett del CAS ha spiegato in varie pubblicazioni l’importanza della vita ancora non documentata e protetta sui sei continenti. Un altro biologo conferma queste frasi parlando soprattutto delle specie marine in area crepuscolare: “Mancano ancora informazioni di base sulle specie presenti, su come interagiscono tra loro e sui ruoli ecologici chiave che svolgono. Ogni spedizione e immersione ci aiuta a ricostruire un quadro più completo e ad acquisire le conoscenze fondamentali essenziali per sviluppare strategie di conservazione efficaci per questi ecosistemi difficili da raggiungere”.