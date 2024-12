Nel corso di una spedizione del 2022 nella foresta pluviale di Barangay Balbalasang, sull’isola di Luzon, i botanici dell’Università di Oxford e dell’Università delle Filippine Los Baños hanno scoperto una nuova specie di fiore. Si tratta di una specie di tralcio di rossetto mai rinvenuta prima, la cui scoperta è stata pubblicata sul Nordic Journal of Botany.

La pianta è stata rinominata Aeschynanthus pentatrichomatus dal latino “penta“, che significa cinque, e “trichomatus“, in riferimento ai tricomi, escrescenze simili a peli situate in profondità nella gola dei fiori. È in grave rischio di estinzione, e mette quindi in evidenza l’urgenza di conservazione della biodiversità.

Il lavoro svolto per trovare la nuova specie di fiore

Il team di botanici ha impiegato diversi giorni di viaggio e un machete per liberare un sentiero ed è stato ospitato dalla tribù indigena Banao, che si occupa di proteggere la foresta locale. I botanici erano: Jayson Mansibang, Adriane Tobias, Pastor Malabrigo Jr (University of the Philippines Los Baños) e il dott. Chris Thorogood (vicedirettore e responsabile scientifico dell’Oxford Botanic Garden and Arboretum e docente presso il Dipartimento di biologia dell’Università di Oxford).

Stavamo camminando attraverso una fitta vegetazione quando all’improvviso abbiamo notato un fiore bianco luminoso, punteggiato di viola, che pendeva sopra le nostre teste. Abbiamo subito sospettato che fosse una novità per la scienza. È così emozionante che specie così belle siano ancora lì in attesa di essere descritte.

dott. Chris Thorogood

I tralci di rossetto includono circa 180 specie tropicali e subtropicali, il cui nome ha origine dall’aspetto tubolare delle gemme in via di sviluppo. I fiori della pianta hanno colori vivaci e si distinguono per un motivo di delicate screziature viola.

Dedichiamo questa scoperta non solo alla bellezza unica della foresta di Banao, ma anche al popolo Banao stesso, che, attraverso la sua cura e la sua amministrazione, ha garantito la conservazione di specie rare all’interno di queste preziose foreste. È raro trovare Aeschynanthus in un ambiente del genere e, come giovani botanici, siamo stati entusiasti di scoprire qualcosa di così diverso.

Adriane Tobias