Il mistero di Leonardo da Vinci: individuato DNA compatibile su un’opera d’arte

Un lungo articolo pubblicato su Science e Hurriyet Daily News infittisce il numero di misteri che avvolgono la vita di Leonardo da Vinci. C’è un progetto curato da un team di ricercatori internazionali che si chiama LDVP, Leonardo da Vinci DNA Project. Da questo team arriva la scoperta di frammenti genetici dell’artista scoperti su un disegno rinascimentale e documenti storici di famiglia. La scoperta è stata diffusa con un preprint su bioRxiv. Un passo avanti per l’arteomica, una disciplina che studia le tracce biologiche lasciate nel passato su opere d’arte.

Segni del tempo che possono dare tantissime informazioni storiche, politiche e culturali. Tanti pittori ricevevano richieste di quadri dai personaggi più illustri e influenti della società dell’epoca. Insieme a visite di persone secondarie, che allargano non solo la ricerca, ma anche il gossip che su Leonardo Da Vinci, da sempre molto dinamico, partendo dal quadro della Gioconda.

Che informazioni danno le tracce di DNA sul Santo Bambino e una lettera scritta da un parente maschio di Leonardo da Vinci? Il racconto e la speranza di nuove scoperte e narrazioni

Non è questo quadro, questa volta, al centro dell’attenzione ma il Santo Bambino. Da lì, è stato prelevato il campione di DNA. Si tratta di un disegno a matita rossa della prima metà del Cinquecento. Gli scienziati stanno rispondendo al quesito se si tratta o meno di un quadro del pittore.

Gli scienziati hanno applicato tamponi non invasivi, simili a quelli utilizzati per il Covid. Così hanno potuto lavorare sulle fibre sensibilissime della carta per raccogliere tracce genetiche e microbiche umane. Anche le lettere del XV secolo sono state analizzate e passate a tampone. Furono scritte da un parente maschio della famiglia da Vinci, chi è veramente questo mittente? Sappiamo che ha il cromosoma Y, segno della discendenza paterna del pittore.

In più, su disegno e lettere è stato individuato l’aplogruppo E1b1b diffuso in Toscana e nella zona di origine di Leonardo da Vinci. Le tracce biologiche sui quadri e sugli scritti rendono più interessante la ricerca storica sui materiali d’epoca. Speriamo di poter scrivere e leggere altre storie entusiasmanti, obiettivo che si prefiggono gli stessi ricercatori.