Gengive più sane: arriva il dentifricio che blocca il batterio responsabile della parodontite

I problemi gengivali e dentali non colpiscono soltanto l’uomo. Anche gli animali domestici possono soffrire di malattie che infiammano le gengive. Per noi comportano sedute anche costose dal dentista, per cani e gatti manipolazioni stressanti e sedute sotto anestesia perché il controllo dei canini è l’unico in cui i veterinari non possono proteggersi utilizzando museruole a paniere o a fascia. La prevenzione quotidiana parte da spazzolino e dentifricio per tutti, come racconta un articolo di Scinexx.

Un nuovo dentifricio rivoluziona la cura della parodontite, un’infiammazione batterica delle gengive che causa la perdita di denti. Tra i principali patogeni responsabili il Porphyromonas gingivalis (arancione). Il nuovo dentifricio ha un principio attivo di colore blu che inibisce selettivamente i batteri senza alterare la flora batterica orale. I batteri benefici così rimangono e si rallenta la proliferazione di quelli dannosi. La sostanza è stata sviluppata da un team del Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI di Halle, capeggiato da Stephan Schilling.

Come funziona il nuovo dentifricio contro i batteri della parodontite acuta? Il successo fin dai primi test, una startup dal 2018 crea altri prodotti gengivali di cura e prevenzione

Tra gli autori della ricerca, c’è anche Mirko Buchholz, fondatore dello spin-off del Fraunhofer. “Il prodotto aiuta a prevenire la parodontite. Come un normale dentifricio, contiene anche abrasivi e fluoro per prevenire la carie. Non abbiamo semplicemente sviluppato un buon dentifricio con una nuova sostanza, ma un prodotto per l’igiene dentale di alta qualità e di livello medico”, queste le sue parole.

Fin dai primi test, il nuovo dentifricio ha dimostrato la riduzione del 25% di depositi batterici sui denti. Il P. gingivalis non entra nei tessuti e questo limita l’infiammazione con le sue conseguenze sui denti. Adesso bisogna trasformare il principio attivo in un prodotto commerciale: nel 2018 è nato il progetto PerioTrap Pharmaceuticals, che potrà sviluppare e lanciare il dentifricio efficace, sicuro, non tossico e che non scolora i denti.

Lo stesso team ha lanciato collutori e paste abrasive con gli stessi principi. Prevenire la parodontite significa anche non sviluppare altre malattie collegate, infezioni che possono degenerare anche in tumori. Oppure, comparire in pazienti compromessi da malattie croniche, come succede negli anziani. E anche per gli animali arriverà il set di prodotti per mantenere le gengive sane. In commercio ne esistono già diversi, ma adesso si svilupperà qualcosa di specifico contro la parodontite.