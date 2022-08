Parodontite: bere caffè non ne aumenta lo sviluppo

La Pusan National University della Corea del Sud ha dichiarato una nuova verità grazie a un’analisi svolta. Bere caffè non aumenta il rischio di sviluppare la parodontite. Non è altro che un’infiammazione delle gengive e dei tessuti che tengono i denti nella bocca. L’analisi è partita da 46 studi per fissarsi su 4 ricerche sul legame tra caffè e parodontite. Altre due ricerche fissate invece sulle cause della perdita dei denti. Dagli studi non è venuta fuori alcuna differenza di rischio parodontite tra chi assumeva caffè e chi no, neanche sulla quantità assunta.

Nicola Discepoli, professore associato di parodontologia all’Università di Siena e coordinatore della commissione scientifica della Società italiana di parodontologia (Sidp), spiega: