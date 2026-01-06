Lavoro ibrido e benessere: la verità su ciò che mantiene viva la cultura aziendale

Barbara Plester, docente senior di management e affari internazionali, parla di lavoro ibrido e cultura aziendale. La possibilità di poter rimanere alcuni giorni a casa e lavorare rientra da tempo nelle opzioni dei lavoratori. Una possibilità diventata mentalmente irrinunciabile per il risparmio e per le energie che consente di conservare senza compromettere il lavoro.

È anche vero che i luoghi di lavoro, le aziende, oggi sono cambiate nel modo di trattare i dipendenti e nei benefit che offrono: macchinette del caffè, spazi di socializzazione, relax, gioco e benessere. Il capo di oggi, “the boss, the manager, or the team leader”, non è più un despota severo e paternalistico, ma una persona che tratta i dipendenti anche smorzando la tensione con l’humor ed è attenta alle dinamiche relazionali e collaborative. L’ufficio è come casa: “home is the new office and the office is the new home”. In questo quadro si inserisce la riflessione della docente dell’Università di Auckland.

Il lavoro ibrido come dimensione importante nel cambiamento della cultura e del vivere aziendale: imprenditori e dipendenti uniti nell’impegno anche se con possibilità non uguali

Barbara Plester su The Conversation descrive il lavoro ibrido come un fattore culturale. Non è più una modalità organizzativa, è una vera normalità acquisita da molti settori. I lavoratori che possono usufruire dello smart working costruiscono un rapporto migliore con l’azienda e i colleghi. Certo, le interazioni cambiano molto rispetto all’ufficio tradizionale, ma chat, meme ed emoji hanno creato un nuovo modo di comunicare, relazionarsi, collaborare sul lavoro e senza perdere serietà e profitto.

Divertimento e socialità non funzionano se imposti, queste le frasi forti della studiosa. Anzi, l’imposizione genera disagio e stress, tanti lavoratori sono introversi e pieni di sovraccarichi. La felicità sul lavoro nasce come possibilità di scelta, sugli strumenti digitali ci deve essere sia da parte della dirigenza che dei lavoratori consapevolezza e conoscenza. Se da una parte aiutano nel lavoro, dall’altra possono diventare anche invasivi e controproducenti.

Il lavoratore deve fare il suo dovere, sicuramente, essere responsabile, pronto e preparato. Ma la cultura aziendale, quindi chi dirige, deve creare l’ambiente flessibile, inclusivo e capace di adattarsi alle esigenze. Non si impongono divertimento e benessere ma se ne costruiscono le basi per tutti.