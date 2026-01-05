Calcio nella dieta: ecco il frutto sorprendente che batte arance e banane
Non solo arance e banane, esiste un altro frutto che potrebbe essere in grado di garantire l'apporto di calcio di cui abbiamo bisogno.
Un articolo di Tasting Table mette in luce un frutto esotico sorprendente, un elisir di calcio. Un argomento utile visto il periodo di feste e abbuffate natalizie. Il calcio è fondamentale per il benessere di ossa, denti, muscoli e unghie. Contribuisce a mantenere la comunicazione nervosa e previene alcune malattie. Il nostro corpo non produce calcio, quindi è essenziale assumerlo con l’alimentazione. Prima si pensava che arance, banane e altri frutti più comuni fossero le migliori fonti per questo minerale. Ma è il fico d’India il frutto più ricco di calcio.
Questo elisir di minerali e vitamine cresce oggi in molte parti del mondo. Messico e Stati Uniti sono tra i primi produttori. Il frutto apporta 83 milligrammi di calcio per tazza, arance e mandarini ne apportano solo 72. Le more superano le banane, 42 milligrammi di calcio contro 6 mg. I fichi d’India sono alimenti preziosi per una dieta sana perché contengono antiossidanti e fibre, fanno bene anche alla pelle, agli occhi, ai capelli e alla regolarità intestinale.
Scopri come gustare i fichi d’India senza ferirsi: la buccia spinosa, famosa quanto il suo sapore dolce e versatile. Con la polpa potrai arricchire tante ricette senza rischi
Dieta sana significa varia, quindi acquista i fichi d’India insieme ad altra frutta. Acquista il frutto in supermercati internazionali o negozi specializzati per trovarlo fresco. Ricordati che ha una buccia spinosa di colore rosa e giallo, rimuovila prima del consumo.
Sperimenta i fichi d’India nelle macedonie, nelle insalate, su creme e formaggi, ma anche in succhi e bevande da arricchire con menta, basilico e ibisco. Nella cucina del sud-ovest ci sono ricette di salse, cocktail, margarite, piatti dolci e salati dove gustare questo frutto importante.
Ricorda di non esagerare nel consumo, anche se benefico. Inserisci la frutta in una giornata di pasti vari con carne, carboidrati, cereali, verdura e altra frutta. Il fico d’India può diventare l’alleato naturale per ossa, denti e muscoli, ma anche per uno stile di vita equilibrato e salutare. Sperimentalo alla fine di queste feste natalizie, per ritrovare il giusto equilibrio alimentare e qualche chilo in meno.