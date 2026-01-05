Calcio nella dieta: ecco il frutto sorprendente che batte arance e banane

Un articolo di Tasting Table mette in luce un frutto esotico sorprendente, un elisir di calcio. Un argomento utile visto il periodo di feste e abbuffate natalizie. Il calcio è fondamentale per il benessere di ossa, denti, muscoli e unghie. Contribuisce a mantenere la comunicazione nervosa e previene alcune malattie. Il nostro corpo non produce calcio, quindi è essenziale assumerlo con l’alimentazione. Prima si pensava che arance, banane e altri frutti più comuni fossero le migliori fonti per questo minerale. Ma è il fico d’India il frutto più ricco di calcio.

Questo elisir di minerali e vitamine cresce oggi in molte parti del mondo. Messico e Stati Uniti sono tra i primi produttori. Il frutto apporta 83 milligrammi di calcio per tazza, arance e mandarini ne apportano solo 72. Le more superano le banane, 42 milligrammi di calcio contro 6 mg. I fichi d’India sono alimenti preziosi per una dieta sana perché contengono antiossidanti e fibre, fanno bene anche alla pelle, agli occhi, ai capelli e alla regolarità intestinale.

Scopri come gustare i fichi d’India senza ferirsi: la buccia spinosa, famosa quanto il suo sapore dolce e versatile. Con la polpa potrai arricchire tante ricette senza rischi

Dieta sana significa varia, quindi acquista i fichi d’India insieme ad altra frutta. Acquista il frutto in supermercati internazionali o negozi specializzati per trovarlo fresco. Ricordati che ha una buccia spinosa di colore rosa e giallo, rimuovila prima del consumo.

Sperimenta i fichi d’India nelle macedonie, nelle insalate, su creme e formaggi, ma anche in succhi e bevande da arricchire con menta, basilico e ibisco. Nella cucina del sud-ovest ci sono ricette di salse, cocktail, margarite, piatti dolci e salati dove gustare questo frutto importante.

Ricorda di non esagerare nel consumo, anche se benefico. Inserisci la frutta in una giornata di pasti vari con carne, carboidrati, cereali, verdura e altra frutta. Il fico d’India può diventare l’alleato naturale per ossa, denti e muscoli, ma anche per uno stile di vita equilibrato e salutare. Sperimentalo alla fine di queste feste natalizie, per ritrovare il giusto equilibrio alimentare e qualche chilo in meno.