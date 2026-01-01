Leganerd.com
La stratificazione del nucleo interno della Terra prende forma grazie ai nuovi dati

Le profondità terrestri paragonate a un ortaggio comune in cucina, non è solo una notizia curiosa ma un'informazione utile per comprendere terremoti e altro.

di Daniela Giannace
La Terra da oggi in avanti va immaginata come una cipolla, divisa al suo interno in strati chimici e fisici. Sono le ultime scoperte di scienziati tedeschi grazie allo studio delle onde sismiche che attraversano il nucleo terrestre. La struttura interna è composta da ferro e mostra stati particolari di materia e una consistenza insolita. Gli scienziati si sono concentrati sulle anisotropie sismiche, variazioni nella velocità delle onde sismiche a seconda della loro direzione e attraversando il nucleo interno.

Tra gli autori della ricerca, Carmen Sanchez-Valle, esperta mineralogista dell’Università di Münster. “Abbiamo deciso di studiare l’effetto combinato di silicio e carbonio sul comportamento di deformazione del ferro”, ha spiegato nello studio pubblicato online. Il nucleo terrestre raggiunge temperature fino a 820 °C; per simulare queste condizioni sono state utilizzate celle a incudine di diamante in camere a vuoto.

Sono state studiate così le leghe di ferro-silicio-carbonio con diffrazione a raggi X per rilevare l’orientamento reticolare preferito dei cristalli, sigla LPO. In questo modo, hanno potuto comprendere l’anisotropia che ha permesso di scoprire la struttura a cipolla chimica e ferrosa in profondità inimmaginabili.

nucleo interno della Terra

Silicio, carbonio e differenti variazioni dell’anisotropia sismica, le scoperte oltre i 5.000 chilometri sotto la superficie terrestre svelano processi fisici che regolano la dinamica interna del pianeta

I risultati venuti fuori dalla ricerca mostrano che il reticolo cristallino del ferro viene modificato aggiungendo silicio e carbonio. Questo corrisponde alle anomalie osservate nelle onde sismiche della parte esterna del nucleo interno. La concentrazione centrale di silicio e carbonio sembra minore e causa maggiore anisotropia. Verso gli strati esterni aumentano silicio e carbonio diminuendo l’anisotropia. Questa differenza conferma la presenza di strati all’interno del nucleo terrestre. Parliamo di una parte del nostro pianeta sotto 5.000 chilometri di superficie.

L’oro del nucleo terrestre sta lentamente emergendo: una scoperta che rivoluziona la geologia L’oro del nucleo terrestre sta lentamente emergendo: una scoperta che rivoluziona la geologia

I ricercatori che hanno pubblicato lo studio su Nature Communications concludono scrivendo: “Il modello di anisotropia dipendente dalla profondità osservato nel nucleo interno della Terra potrebbe derivare dalla stratificazione chimica di silicio e carbonio successiva alla cristallizzazione del nucleo”. Tutte considerazioni importanti: la conoscenza sotto la superficie è importante quanto quella spaziale e dei fondali oceanici. Ma non è solo conoscenza, è anche ricerca per prevenzione, approfondendo, ad esempio, dinamiche sismiche, tettoniche e vulcaniche sotterranee.

