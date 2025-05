L’oro del nucleo terrestre sta lentamente emergendo: una scoperta che rivoluziona la geologia

Uno studio incredibile sulle rocce vulcaniche hawaiane ha mostrato che il nucleo terrestre perde oro e altri metalli preziosi. Oltre il 99,99% dei depositi terrestri di oro e metalli preziosi sono praticamente bloccati nel nucleo terrestre.

Questo accade già da quando è nato il pianeta, 4,5 miliardi di anni fa. “I metalli preziosi come il rutenio sono altamente concentrati nel nucleo metallico ma estremamente impoveriti nel mantello dei silicati”, hanno dichiarato i ricercatori nell’analisi pubblicata sulla rivista Nature.

Dalle profondità del nucleo terrestre emergono metalli preziosi: un legame inatteso con la superficie

I ricercatori si sono avvalsi di tecniche nuove ed estremamente avanzate, rilevando il rutenio nelle rocce vulcaniche presenti sulla superficie terrestre a livelli che indicavano che la loro origine era nel confine nucleo-mantello. Lo studio ha quindi rivelato che le rocce di basalto vulcanico delle Hawaii avevano un’elevata concentrazione di metalli preziosi.

“I nostri dati confermano che il materiale del nucleo, tra cui oro e altri metalli preziosi, sta perdendo nel mantello sopra. Quando sono arrivati i primi risultati, ci siamo resi conto che avevamo letteralmente trovato l’oro!”, ha detto il coautore dello studio Nils Messling dell’Università di Göttingen.

Di fatto poi si è capito che il nucleo terrestre non è assolutamente isolato come si pensava, anzi. Il materiale ritenuto inaccessibile presente nel nucleo viene espulso verso la superficie durante le eruzioni vulcaniche e questo potrebbe essere oggetto di studi, in futuro. Inoltre, le forme di rutenio potrebbero davvero agire come nuovo tracciante per dare vita a studi approfonditi sull’interazione tra nucleo e mantello, come hanno detto apertamente i ricercatori.

Il nuovo studio mostra che sono diverse centinaia di quadrilioni di tonnellate di materiale surriscaldato che sale verso la superficie terrestre per dare vita alle isole oceaniche come ad esempio le Hawaii. Questo vuol dire che parecchie forniture, a livello globale, di oro e altri metalli molto preziosi, di fatto arrivano direttamente dal nucleo terrestre.