Esperimento a Milano: un supereroe basta a far crescere l’altruismo

Uno studio universitario condotto a Milano renderà felici i più piccoli, e perché anche i più grandi? Il risultato finale della ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è che l’incontro con un supereroe incrementa i comportamenti altruistici. Non un incontro programmato ma casuale, quello che succederebbe nella saga di Batman: bambini e cittadini onesti si imbattono in lui casualmente, magari alla fine di un combattimento con i cattivi.

L’esperimento fatto dai ricercatori è questo: rendere Batman passeggero per un giorno sulla metropolitana cittadina. Gli altri passeggeri sono diventati subito più gentili, soprattutto con anziani e donne in gravidanza. L’altruismo, spiegano i ricercatori, è anche coesione sociale, una componente che faceva parte delle prime comunità umane. Le ricerche hanno indagato per molto tempo le basi geniche dell’altruismo e anche quelle fisiche di questo comportamento, definito anche prosociale.

L’ipotesi del team è che eventi improvvisi e fuori dall’ordinario contribuiscano a rompere la routine quotidiana, aumentare la consapevolezza e stimolare l’altruismo. I ricercatori hanno testato queste teorie facendo ben 138 viaggi in metropolitana con un volontario vestito da Batman.

Batman in metropolitana a Milano, il racconto delle due fasi di un esperimento sull’altruismo cittadino

In una prima fase è stata fatta salire anche una donna incinta e si è registrato il numero di volte in cui gli altri passeggeri hanno offerto il posto. Nella seconda fase, una persona vestita da Batman entrava con una donna incinta; i due personaggi tester non hanno interagito tra loro. In presenza del supereroe, il 67% dei passeggeri ha ceduto il posto, contro il 38% del gruppo precedente. Lo studio è stato poi pubblicato su Mental Health Research.

“I modelli di attenzione possono essere trasmessi socialmente e diffondersi oltre il loro innesco originale. I nostri risultati sono simili a quelli di studi precedenti che hanno stabilito un legame tra consapevolezza nel momento presente e aumento del comportamento prosociale. Questo può spaziare da interventi artistici o teatrali negli spazi pubblici a campagne di comunicazione strategiche che mirano a interrompere brevemente la vita quotidiana e a portare le persone a un contatto più stretto con l’ambiente e la comunità”, queste, tra le conclusioni del team e, in particolare, di Francesco Pagnini, alla guida del gruppo di studio.