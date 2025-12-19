Le auto di Rivian ora si possono ‘guidare’ senza mani sul volante

Rivian compie un passo deciso nel percorso verso la guida autonoma. I nuovi R1 di seconda generazione ricevono in queste ore un aggiornamento software che introduce Universal Hands-Free, la nuova tecnologia di assistenza alla guida svelata la scorsa settimana durante il primo evento “Autonomy & AI Day” dell’azienda.

Guida senza mani su milioni di chilometri

Secondo quanto comunicato da Rivian, Universal Hands-Free consente ai conducenti di togliere le mani dal volante su oltre 5,6 milioni di chilometri di strade mappate tra gli Stati Uniti e il Canada, includendo non solo autostrade ma anche molte strade extraurbane, a patto che siano presenti segnaletiche orizzontali ben visibili. È un’espansione enorme rispetto al passato: prima di questo aggiornamento, la guida hands-free era limitata a circa 217.000 chilometri e funzionava solo nelle autostrade.

Il sistema, però, resta un assistente alla guida e non un pilota automatico completo. Il conducente deve continuare a supervisionare costantemente la marcia, perché il software non rallenta né si ferma davanti a semafori o segnali di stop, non effettua svolte e non segue un percorso di navigazione. Le curve devono essere gestite manualmente, anche se Rivian spiega che il sistema si riattiva automaticamente dopo la manovra, se viene utilizzata la freccia.

Un passo avanti strategico

L’introduzione di Universal Hands-Free è un tassello chiave nella strategia di Rivian, che punta a rendere i propri veicoli capaci di guida completamente autonoma nei prossimi anni. Durante l’evento dedicato, l’azienda ha ribadito l’obiettivo di arrivare a una guida “point-to-point”, in cui l’auto sarà in grado di portare il conducente da un luogo all’altro senza interventi, una funzione che però non è attesa prima del 2026.

Il contesto resta delicato. Sistemi simili adottati da concorrenti come Tesla e Ford sono stati coinvolti in incidenti gravi, alcuni dei quali mortali, spesso legati a un eccessiva fiducia da parte dei conducenti in queste tecnologie. Indagini e cause legali hanno mostrato quanto sia sottile il confine tra assistenza avanzata e falsa percezione di autonomia totale. Insomma, il paradosso è che da una parte questi sistemi effettivamente possono ridurre gli incidenti, essendo più precisi della guida manuale, dall’altra rischiano di crearli perché alcuni automobilisti pensano di poterli usare senza prestare più attenzione alla strada.

Guardando al futuro, Rivian sta lavorando a un nuovo computer per l’autonomia con chip proprietario, destinato al SUV R2 in arrivo nel 2026. Abbinato a un sensore lidar montato sul tetto, dovrebbe costituire la base tecnologica per una vera guida autonoma completa.