I Ray-Ban Meta ora possono aiutarti ad ascoltare meglio le conversazioni

Meta ha introdotto un nuovo aggiornamento software per la sua linea di occhiali smart, introducendo nuove funzionalità progettate per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana. La più attesa è Conversation Focus, presentata in anteprima a settembre durante Meta Connect, che è ora disponibile con l’ultimo aggiornamento.

La funzione è in grado di amplificare le voci delle persone intorno all’utente, rendendo più facile ascoltare le conversazioni in ambienti affollati o comunque rumorosi. Secondo le spiegazioni di Meta, “la funzione amplifica la voce dell’interlocutore, il che ti aiuterà a distinguere la conversazione dal rumore ambientale di sottofondo”. La modalità può essere attivata tramite comandi vocali dicendo “hey Meta, avvia Conversation Focus” oppure aggiungendola come scorciatoia (e dunque tenendo premuto l’apposito comando).

L’integrazione multimodale con Spotify

Meta sta anche aggiungendo una nuova funzionalità AI multimodale per Spotify che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare esperienze musicali contestuali. Con l’aggiornamento, gli utenti possono chiedere ai propri occhiali di riprodurre musica su Spotify che corrisponda a ciò che stanno guardando, semplicemente dicendo “hey Meta, riproduci una canzone abbinata a questa vista”.

Spotify avvierà quindi una playlist “basata sul tuo gusto unico, personalizzata per quel momento specifico”. Ad esempio, guardare decorazioni natalizie potrebbe attivare una playlist a tema simile, anche se non è chiaro come Meta e Spotify possano tradurre concetti più astratti in playlist tematiche.

Entrambi gli aggiornamenti sono in fase di roll-out in queste ore e sono disponibili per entrambe le generazioni degli occhiali Meta Ray-Ban.

Novità anche per gli Oakley Meta Vanguard

Il modello più recente di occhiali smart di Meta, gli Oakley Meta Vanguard, sta ricevendo alcune funzionalità aggiuntive nell’ultimo aggiornamento software. Meta sta aggiungendo l’opzione per attivare comandi specifici con una singola parola, senza dover dire “hey Meta”. Ad esempio, dire semplicemente “foto” sarà sufficiente per scattare un’immagine e dire “video” avvierà una nuova registrazione.

L’azienda afferma che questa funzione opzionale è pensata per aiutare gli atleti a “risparmiare fiato” durante una corsa o un giro in bicicletta, eliminando la necessità di pronunciare frasi complete per attivare le funzioni base degli occhiali.