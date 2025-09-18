Ray-Ban Meta Gen 2 ufficiali: molta più autonomia e video 3K | Il prezzo sale

Meta ha svelato la seconda generazione dei suoi occhiali intelligenti Ray-Ban, portando sul mercato un dispositivo che promette di ridefinire l’esperienza degli smart glasses. I nuovi Ray-Ban Meta Gen 2, disponibili per l’ordine da oggi al prezzo di partenza di 419 euro, rappresentano un significativo passo avanti rispetto al modello precedente, con miglioramenti sostanziali in termini di autonomia e capacità di registrazione video. Nella stessa occasione, l’azienda ha presentato anche i Ray-Ban Display, che per la prima volta integrano uno schermo intelligente.

Autonomia raddoppiata

Il punto di forza principale della nuova generazione risiede nell’impressionante miglioramento dell’autonomia. Gli occhiali possono ora funzionare fino a otto ore consecutive con una singola ricarica, raddoppiando letteralmente le quattro ore garantite dalla prima generazione. Questo balzo in avanti li rende finalmente competitivi con altri dispositivi del settore come gli Oakley HSTN.

La custodia di ricarica non è stata da meno nell’evoluzione tecnologica. Ora è in grado di portare gli occhiali al 50% di carica in soli 20 minuti, un miglioramento di due minuti rispetto alla generazione precedente che richiedeva 22 minuti per lo stesso risultato. L’autonomia complessiva offerta dalla custodia raggiunge le 48 ore aggiuntive, un incremento considerevole rispetto alle 32 ore del modello originale.

Video in alta risoluzione

Sul fronte delle capacità di registrazione, Meta ha equipaggiato i nuovi occhiali con un sistema capace di catturare video in risoluzione 3K a 30fps, oltre alle modalità 1440p a 30fps e 1200p a 60fps, tutte con durata massima di tre minuti. L’azienda ha inoltre annunciato l’arrivo di funzionalità avanzate come hyperlapse e slow-motion, che saranno disponibili nel corso dell’autunno per tutti i dispositivi della linea AI glasses.

Tra le novità più interessanti spicca “conversation focus“, una funzione audio che utilizza gli altoparlanti integrati per amplificare la voce dell’interlocutore durante le conversazioni. Meta sta inoltre potenziando le capacità di traduzione simultanea, estendendo il supporto a tedesco e portoghese. I Ray-Ban Meta Gen 2 saranno disponibili negli stili classici Wayfarer, Skyler e Headliner: si possono già prenotare sul sito ufficiale, mentre la prima generazione rimane disponibile al prezzo ridotto di 329 euro.