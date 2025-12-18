Rapidi cambiamenti genetici negli orsi polari: un’arma contro il riscaldamento artico

L’evoluzione genetica non è un qualcosa che riguarda soltanto il passato, alcuni animali stanno cambiando con il clima, si stanno adattando per affrontare minacce e nuovi habitat. Gli scienziati hanno scoperto cambiamenti genetici negli orsi polari costretti ad affrontare lo scioglimento dei ghiacci.

La ricerca ha scoperto, soprattutto, dei geni definiti saltanti o saltatori nel DNA. Si chiamano così perché si muovono nella linea genetica influenzando altri geni. La loro attività, sorprendente dal punto di vista scientifico, è stata associata al caldo. Più l’ambiente sale di temperature più i geni saltatori si muovono per attivare altri geni, è una risposta allo stress climatico.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology. Sono stati confrontati gli orsi polari della Groenlandia meridionale con quelli settentrionali. La Groenlandia meridionale è una regione critica nell’area artica, dove le temperature si stanno alzando provocando più stress climatico.

La risposta biologica degli orsi polari ai cambiamenti climatici: flessibilità genetica e sopravvivenza a lungo termine

Le immagini iconiche di questo dramma riprendono gli orsi intrappolati su iceberg, con isole di ghiaccio sempre più distanti e rare. Dentro di loro sta capitando qualcos’altro di importante, la risposta biologica con l’adattamento fisico. I geni saltatori sono legati al metabolismo, all’invecchiamento e allo stress di calore. Sopravvivere a una Groenlandia meridionale più calda significa assumere un nuovo consumo di energia, un nuovo accumulo di grasso e altri elementi utili alla sopravvivenza.

Gli orsi polari sono legati alla caccia alle foche, anche loro a rischio per lo scioglimento dei ghiacci. La riduzione di cibo si sta traducendo in flessibilità genetica a breve termine e sopravvivenza a lungo termine. Le ricerche su quanto sta avvenendo tra gli orsi polari sono ancora in corso, non si escludono studi simili su altri animali delle stesse zone artiche.