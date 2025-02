Nel Canada settentrionale, proprio ai margini dell’Artico, da un po’ di tempo la migrazione degli orsi polari attira fotografi, turisti e scienziati come Geoff York. Gli orsi polari attraversano Churchill, nella provincia del Manitoba, in Canada, nella speranza di arrivare nella piccola città sul ghiaccio marino della Hudson Bay. Dopo aver trascorso un’estate al digiuno, tornano poi nella loro casa ghiacciata per poter cacciare le foche e poter aumentare la massa muscolare.

A parlare è stato York, il direttore senior della ricerca e delle politiche presso il gruppo ambientalista Polar Bears International. Purtroppo le cose sono cambiate, l’Artico si sta riscaldando sempre di più e questo è quanto è emerso da uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Nature nel 2022.

L’Artico si riscalda rapidamente: la vita degli orsi polari è in pericolo

A parlare ancora è stato Flavio Lehner capo climatologo di Polar Bears International e professore associato alla Cornell University il quale ha spiegato che l’Artico è una delle regioni del pianeta che si sta riscaldando più rapidamente purtroppo e che si sta sciogliendo il ghiaccio marino proprio da cui provengono gli orsi. “È importante perché rappresenta una trasformazione completa dell’ecosistema”, ha affermato Lehner.

Secondo i ricercatori, quello che accade nell’Artico purtroppo ha delle conseguenze anche per tutti noi. “Se il ghiaccio marino scompare, l’Artico si riscalda più velocemente e il pianeta si riscalda più velocemente”. Dallo studio è emerso che gli orsi polari della Western Hudson Bay rimangono fuori dal ghiaccio per un mese in più rispetto ai genitori e nonni. Questo va a danneggiare la loro caccia e la capacità di avere dei cuccioli sani che possano raggiungere l’età adulta.

Questo cambiamento è stato abbastanza netto e purtroppo le conseguenze saranno sempre più evidenti. Come ha affermato Lehner, se il ghiaccio marino scompare, l’Artico si riscalda più velocemente ed il pianeta si riscalda più velocemente.