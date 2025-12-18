Giovani e incertezza: un corso online riduce ansia e depressione

Un gruppo di psicologi della UNSW Sydney ha studiato gli effetti sul lungo periodo di un corso online da 20 – 30 minuti destinato a giovani depressi, ansiosi e che vivono in uno stato di incertezza. Secondo gli esperti, il corso online ha migliorato la salute mentale dopo aver completato il corso. Gli effetti positivi sono stati registrati anche dopo un mese dal suo completamento.

Il corso serviva proprio a migliorare la tolleranza verso l’incertezza e la precarietà, i risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Psychological Medicine. Il comunicato stampa è stato riportato da Scimex con le dichiarazioni degli studiosi coinvolti nella ricerca. Lo studio ha coinvolto 259 giovani tra i 18 e i 24 anni, i volontari sono stati suddivisi in tre gruppi.

Il primo ha seguito un modulo online dal titolo Uncertainty-Mindset Training . L’intento del video è quello di ridurre la percezione dell’incertezza come minaccia e insegnare una strategia utile a interrompere la ruminazione mentale. Questa strategia si chiama STAR, sigla di Stop, Accept, Re-think .

. L’intento del video è quello di ridurre la percezione dell’incertezza come minaccia e insegnare una strategia utile a interrompere la ruminazione mentale. Questa strategia si chiama . Il secondo gruppo ha invece seguito un corso di psicoeducazione generale concentrato sul tema del benessere.

concentrato sul tema del benessere. Il terzo gruppo invece non ha seguito alcun intervento.

Il corso online che ha vinto nei test è un training mirato che insegna ad essere strategicamente forti interiormente. Un esperimento da ripetere su larga scala

Il training mirato del primo gruppo ha avuto risultati migliori, gli effetti positivi di lungo periodo erano più marcati. Sono diminuiti anche a un mese di distanza sintomi come ansia e depressione. Dopo tre mesi, mettendo in pratica quanto appreso, i volontari hanno detto di essere più tolleranti verso l’incertezza, avere benefici su umore e momenti di difficoltà.

I ricercatori vogliono lavorare su altre strategie online di larga scala. Creare strumenti brevi, economici e facilmente accessibili senza sostituzione totale dei tradizionali casi clinici. “Il fatto che una singola sessione possa produrre miglioramenti misurabili suggerisce che questo tipo di approccio potrebbe avere un valore reale. Aiutare i giovani a riconsiderare il loro rapporto con l’incertezza in modo semplice e accessibile significa che i giovani adulti di ogni estrazione sociale – soprattutto quelli che potrebbero non avere accesso ai servizi tradizionali – possono prosperare in tempi incerti”, hanno detto i ricercatori.